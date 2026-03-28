A 70-es évek első felében a Porsche dominált az észak-amerikai sportautó-versenyeken, ám a privát csapatoknak nehéz volt hozzájutni gyári építésű 911 RSR-hez, egy kanadai alakulat inkább egy utcai 911 S/T-ből épített versenyjárgányt.

Ez egy olyan versenykivitel volt, amely az első generációs 911 2,4 S Coupén alapult, 2,5 literesre növelt hathengeres bokszermotorral ami már akkoriban is 270 lóerőt tudott. Az RSR-nél viszont még így is gyengébb volt, tehát jelentősen átalakították, hogy versenyképes lehessen, privát csapatként minden követ meg kellet mozgatni.

Az autó például új, szélesebb hátsókerekeket kapott, de a szettből előre viszont nem jutott, így kétféle felni van az autón. A látványt mégis inkább a főnixvörös szín uralja, sárga részletekkel. Ez a konkrét Porsche 1973-tól összesen 27 versenyen indult Észak-Amerikában olyan pályákon, mint Daytona vagy Indianapolis, karrierjének pedig csak egy baleset tudott véget vetni, 1978-bn csúnyán összetört Quebecben. Végül évtizedekkel későb került elő az autó egy svájci gyűjteményből, már felújított állpotban. Ez azért nagy szó, mert a gyártó szerint összesen 24 darab készült ebből a versenygépből, így már a maga idejében is ritka volt.

Az autó jelenlegi tulajdonosa most pedig megbízta a Porschét, hogy építsék meg neki az autó modern testvérét – vagy inkább fiát? Az új, az 1973-as Camel GT Challenge világát megidéző verziót az évfordulós limitált kiadású 911 S/T-ből készítette a Porsche, amihez csak esztétikai szempontból nyúltak hozzá, mivel a modell eredetileg is a GT3 RS négyliteres, 525 lóerős bokszermotorját kapta meg, mellyel 300 km/h-s végsebességre képes, így bár elődjével ellentétben utcára tervezték, így is nagyon gyors autózásra képes.

A Porshce egyedi igényeket kiszolgáló Sonderwunsch-programjában készült példánynak ugyanolyan főnixvörös színt, és kézzel festett, az új autóra tökéletesen illő sárga dizájnt terveztek, ami az autó oldalán és elején domborodik ki. A legjellegzetesebb viszont, hogy szemre ennek az autónak is más hátsó kerekek jutottak mint elsők, persz ez csak látvány, valójában a jelenlegi legvadabb 911-es, a GT3 RS Manthey változatának hátsó felnitakaróit pattintották fel az ultrakönnyű magnézium kerekekre.

Bár a színösszeállítás egy kicsit a Verdák című mesére emlékeztet, jól áll az autónak a játékosság, ami a beltérben is visszaköszön. Az észak-amerikai sportautó-bajnokság (IMSA) régi névadó szponzorára, a tevés cigarettára rímel a belső mindenütt. A könyöktámaszba egy versenyző teve sziluettjét sütötték bele, a karbon üléseken pedig vörös hímzések és sárga tevék feszítenek. A küszöbbe néhány olyan verseny helyszínét és dátumát marták, melyeken az eredeti, ihletadó versenygép részt vett.

A cikk szerzője Takács Hunor