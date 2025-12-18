A Puerto Rico-i Victor Gómez életének minden másodpercét kitöltik az autók: hivatását tekintve egy autókereskedelemmel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója, privátban pedig egy csodálatos Porschét hajt.

A 2005-ös gyártású Carrera GT fénykorában a világ egyik leggyorsabb és legigényesebb autója volt: a szénszálas vázszerkezetben elhelyezett 5,7 V10-es középmotor 612 lóerőt adott le, ami 330 km/óra fölé gyorsította a mindössze 1380 kg tömegű autót. A Carrera GT nem való amatőröknek, de még a profik kezében is életveszélyes tud lenni – ezt Paul Walker tragédiája kapcsán az egész világ megtanulta.

12 fotó

Húsz év azonban még egy ilyen versenytechnológiájú szupersportkocsi felett sem múlik el nyomtalanul, ezért Señor Gómez megbízta a Porsche Sonderwunsch Manufakturt a teljes körű restaurálással.

Az autót elemeire szedték szét, a motort az utolsó csavarig felújították, és miután a komplett mechanika ismét gyári új állapotba került, az autó egészét vadonatújnak minősítették: kicserélték a kilométer-számlálót, így azon most csupa nulla látható.

Ez fontos volt, mert Victor Gómez használni akarja az autót, méghozzá keményen, mégsem ez volt a legnagyobb kérés a Sonderwunsch felé. A megrendelő ugyanis azt szerette volna, ha régi-új autója az 1970-es Le Mans-győztes Porsche 917 harci színeiben pompázhatna. Ezt a piros-fehér kivitelt a bennfentesek csak Salzburg-dizájnként emlegetik, mivel a futamon elindított mindkét Porsche 917-est a salzburgi Porsche Alpenstraße kereskedés készítette fel a versenyre.

4 fotó

Persze a Carrera GT arányai és formája teljesen más, mint a 917-esé, ezért minden vonalat módosítani kellett, de persze úgy, hogy egyértelműen felismerhető maradjon az ihletadó versenyautó. Fóliázás helyett kézzel festették fel a dizájnt, beleértve a nyertes autó 23-as rajtszámát is, majd az egész karosszériát átlátszó védőfóliával vonták be, nehogy megsérüljön, miközben Señor Gómez élvezkedik.

Amennyire különleges az autó külseje, olyan egyedi a belső tér. A karosszéria pirosával azonos árnyalatban színezett Alcantara borít szinte mindent, a kormány karimájától kezdve a műszerfalon át az ajtópanelekig. Még az orrban kialakított csomagtartót, sőt, magukat a méretre szabott táskákat is ezzel az anyaggal vonták be.

Ahol nem piros Alcantara virít, ott matt szénszálas paneleket találunk – ilyenek az üléshéjak, a szellőzőrostélyok, a műszerárnyékoló. A fejtámaszokat és egyéb elemeket a 918 Spyderből átemelt fekete szövet borítja: ez egy lángálló FIA-homológ anyag.

Ahogy belül, kívül is bőven alkalmaztak matt karbon elemeket: a tetőpanelek, az A- és B-oszlopok burkolata, a külső tükörházak, valamint az aerodinamikai elemek mind ebből a motorsport-ihletésű anyagból készültek. A középmotor burkolatának rostélyát matt feketére festették, akárcsak a Porsche-emblémás keréktárcsákat.

