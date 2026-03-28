Múlt héten szombaton bement a Keszthelyi Rendőrkapitányságra egy férfi, hogy gépjárművét az éjszaka folyamán valaki elvitte – számolt be az esetről a Zala vármegyei rendőrség.

A bejelentés nyomán a rendőrök számára nyilvánvalóvá vált, hogy ezt az autót előző este tíz órakor a rendőrök megpróbálták megállítani Gyenesdiáson. Ám akkor a sofőr nagy sebességgel elhajtott. Később autójával megcsúszott, és egy ingatlan udvarába csapódott.

A kapitányságon a rendőrök felismerték a bejelentést tevő férfiben az éjszakai sofőrt. Az azonosítást megerősítette egy VÉDA kapus felvétel is, amin látszott, hogy ő vezette a gépjárművet.

Az 55 éves keszthelyi férfi ezután beismerte, hogy senki sem lopta el az autóját, de mivel alkoholt fogyasztott, nem akart megállni a rendőröknek. Elmenekült, balesetet szenvedett, majd gyalog elindult haza.

Hősünk hozzátette: ivott még egyet mielőtt lefeküdt aludni.