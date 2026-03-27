Sokszor látunk olyan szülőket, akik gyerekülés nélkül, sőt biztonsági öv használatát mellőzve szállítják kiskorú gyerekeiket. Felelőtlen magatartás, de az eset amivel az orosz rendőrök találkoztak, az tényleg egy új szint.

Az eset a Sztavropoli határterületen történt, a helyi hatóságok tájékoztatás szerint a közlekedési rendőrök szolgálat közben vették észre, hogy egy helyi nő a gyermekét a csomagtérbe ülteti, majd elindul az autóval. A járőrök azonnal a jármű után mentek, és rövid követés után megállították.

A magyarázat még nyugtalanítóbb, mint maga a jelenet. A hivatalos közlés szerint az anya azt mondta, hogy éppen az óvodából vitte haza az ötéves fiát. A kisfiú nem akart a gyerekülésben utazni, inkább azt kérte, hadd menjen a csomagtartóban. Az anya ebbe beleegyezett. Az ügy hivatalos kommunikációjában külön kiemelik, hogy már egy kisebb baleset vagy akár egy hirtelen manőver is súlyos sérülést okozhatott volna a gyereknek.

Szabályok Magyarországon

Természetesen erre is vonatkoznak előírások, melyeket a hatályos KRESZ a 48. paragrafusban részletez, beleértve azt is, hogy milyen magasságtól nem kell már gyermekbiztonsági rendszert használni, illetve milyen kivételek vannak, illetve mikor elég csak az ülésmagasító.