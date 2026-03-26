Érden 2024 óta rendszeresen, évente többször begyűjti az elhagyott autókat, és egyre nagyobb számban érkeznek lakossági bejelentések is ilyen járművekről – olvasható a helyi önkormányzat bejegyzésében.

A járművek többsége rendszám nélküli, évek óta elhagyott áll, de van köztük olyan is, amelynek ugyan még van hatósági jelzése, de a műszakija lejárt, és a tulajdonos egyszerűen a sorsára hagyta.

Vannak jobb és rosszabb állapotban lévők és igazi roncsok is, ritka viszont az olyan, mint a legutóbbi akció során horogra akadt Hummer H2.

Hummer H2 A 2,9 tonnás, V8-as motorral szerelt Hummer H2-t 2002 és 2009 között gyártották, azonban a Hummer már önálló márkaként nem létezik. 2010-ban, amikor a csőd közelébe került a General Motors, megpróbált vevőt találni rá, de nem járt sikerrel, így megszüntették. A Hummer név 2021-ben tért vissza az autóiparba: a GMC elektromos pick-upját és SUV-ját kezdték el GMC Hummer EV néven forgalmazni.

A mostani gyűjtés során 10 gazdátlan gépkocsitól tisztították meg a várost, és szállították azokat a Felső utcai telephelyre.

A tulajdonosok egy ideig még jelentkezhetnek autójukért, s visszakapják azt a költségek megtérítése után. Ellenkező esetben a jobb állapotú példányokat elárverezik, a használhatatlanok pedig bontóban végzik.

A legtöbb esetben a volt tulajdonsok éppen ennek a költségnek a megspórolása miatt hagyják az út szélén a lepusztult járgányt, a begyűjtött járműveknek ugyanis mindössze 10 százalékát váltják ki – olvasható a posztban.