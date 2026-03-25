A férfiak egy Monorhoz közeli településen autóztak, velük szemben kerékpározott a sértett a feleségével. A vádlottak lelassítottak és hangosan kiabáltak, hogy a pár miért az úttesten közlekedik, amikor van kerékpárút. A sértett férfi azt tette szóvá, hogy az autóval nem kellene ilyen nagy sebességgel menni, és cikázva közlekedni, majd feleségével elindultak.

Az elkövetők megfordultak, és a házaspár után mentek, majd többször felszólították a sértettet, hogy álljon meg, végül hirtelen elé kanyarodtak. Az autóból kiszállt az egyik férfi, és a sértett felé indult, aki megijedt, és kerékpárjával elment.

A férfi követte őt gyalog, míg társai az autóval mentek a sértett után. A férfi utolérte a sértettet, akit többször ököllel megütött, ezért a sértett a földre esett. A felállni próbáló sértettet a férfi tovább bántalmazta, másik társa belerúgott. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az eset után a három férfi egy presszóba ment, ahol alkoholt fogyasztottak. Az autóval vezető férfival szemben a monori rendőrök akkor intézkedtek, amikor ittasan vezetett. A három férfit csoportosan elkövetett garázdasággal, a sértettet bántalmazó férfit súlyos testi sértéssel is, míg az autót ittasan vezető férfit ittas járművezetéssek vádolják.