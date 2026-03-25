Budapest X. kerületében március 16. és 22. között összesen 269 gyorshajtót mértek be a fővárosi rendőrök.

Az egyik sofőr az Albertirsai úton a megengedett 50 helyett 132 km/h-val száguldott. Ekkora sebességtúllépésért a maximális, 468 ezer forintos közigazgatási bírság fizetendő.

A hazai rendőrség évek óta ugyanazt kommunikálja: a gyorshajtás a balesetek fő oka. A válasz viszont szinte mindig ugyanaz – több traffipax, több bírság. A kérdés csak az, hogy ez tényleg működik-e? A számok alapján nem igazán: a gyorshajtási bírságokból befolyó összeg évről évre rekordot dönt, vagyis nem sok autóst rettent el a jelenlegi szankcionálás (pénzbírság, büntetőpont).