Anton Piëch – aki egyben a Porsche-alapító Ferdinand Porsche dédunokája – maga is autóipari kalandba kezdett, ám az egy évtizede indított villanyautós projektje még mindig nem jutott sorozatgyártású termékig, a pénzt ugyanakkor nyeli, írja a német Handelsblatt.

Ennek fényében készül most autóeladásra, tudósít a lap – természetesen nem akármilyen modelltől szabadulna meg, hogy forrásokhoz jusson, Anton Piëch ugyanis a még édesapja megrendelésére készült, de már csak annak halála után, 2021-ben leszállított Bugatti La Voiture Noire-ják keres vevőt.

Teljesen egyedi autóról van szó. A Chiron műszaki alapjaira, de hosszított tengelytávval készült, minden egyes külső és belső elemét manufakturális módszerekkel gyártották le. A fekete szépséget négyturbós, W16-os, 8,0 literes motor hajtja, amelynek teljesítménye 1500 lóerő és 1600 Nm csúcsnyomaték. 0-ról 100 km/órára 2,4 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 420 km/óra.

Bár az eladás már tavaly is felmerült, akkor még nem volt világos, ki is a gazdája, eredetileg Cristiano Ronaldót, a bokszoló Floyd Mayweathert, a divattervező Ralph Laurent és egy szaúdi herceget is emlegettek megrendelőként, ám mostanra tisztázódott, a Bugatti La Voiture Noire-t a néhai Piëch rendelte meg és fizette ki – 16,7 millió eurót adott érte.

Ez mi árfolyamon 6,5 milliárd forint, de gyanítható, hogy a teljesen egyedi gyártású és különleges pedigrével rendelkező Bugattiért ennél jóval többet adhat majd a leendő új tulajdonos, ugyanakkor a Handelsblatt szerint nem árverésen értékesítik majd a La Voiture Noire-t.