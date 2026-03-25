Felfoghatatlan, teljesen abszurd gyilkosság történt az Egyesült Államokat: egy férfi agyonlőtte utasát, mert azzal szóváltásba keveredett. Az eset ezen a ponton nem is lenne több, mint egy sajnálatos emberölés, DE!

A 27 éves vádlott, Dayton James Webber korább mind a négy végtagját elvesztette, és elismert, profi babzsákdobó-játékos volt…

Webbert a virginiai Albemarle megyében vették őrizetbe, miután a marylandi hatóságok elfogatóparancsot adtak ki ellene. A tervek szerint első- és másodfokú gyilkossággal, valamint további bűncselekményekkel vádolják.

A nyomozás eddigi adatai szerint Webber vezetett (még egyszer, VEZETETT!!!), amikor összevesztek az anyós ülésen utazó férfival. A vita végül odáig fajult, hogy a sofőr rálőtt az utasra. Ez elkövetés után Webber La Plata városánál félreállt, és arra kérte a hátsó ülésen utazókat, segítsenek kiemelni az áldozatot az autóból. Ők azonban ezt megtagadták, kiszálltak, és hívták a rendőröket.

A hatóságok szerint Webber ezután elhajtott a járművel, benne a halott férfival. Két órával később, mintegy 16 kilométerrel arrébb, Charlotte Hall térségében egy helyi lakos holttestet talált az udvarán. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy az áldozat a 27 éves, Waldorfban élő Bradrick Michael Wells volt, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

Az elkövető nagy fegyverrajongó volt:

Az ügyet különösen árnyalja, hogy Webber korábban inspiráló történetével vált ismertté: 2023-ban arról számolt be közösségi oldalán, hogy mindkét karját és lábát csecsemőkorában amputálni kellett egy súlyos vérfertőzés miatt. Az orvosok mindössze három százalék esélyt adtak a túlélésére. Ennek ellenére később profi babzsák-játékos lett – ez az a játék, amelyben babzsákokat kell egy döntött falap lyukába dobni a pontszerzésért.

A férfinak egyelőre nem ismert, van-e jogi képviselője, a hatóságok megkeresésére családja sem reagált.