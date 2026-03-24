Egy férfi autójával a Tiszába hajtott, és csak a helyszínen tartózkodók gyors reakciójának köszönheti az életét.

A beszámolók szerint a piros személyautó a révhez érkezett, miközben a komp éppen az adonyi oldalon állt. A kompos jelezte a sofőrnek, hogy még bőven felférne a járatra, a férfi azonban intett, hogy nem kíván átkelni. Ami ezután történt, arra nem nagyon mert volna fogadni senki:

A jármű hirtelen gázt adva elindult lefelé a lejtőn, egyenesen a folyó felé. „Visszanéztem, és azt láttam, hogy nagy gázzal jön lefelé a piros kocsi. Mondtam is a többieknek, hogy ez bele fog menni a vízbe – és már bele is csapódott” – idézte fel a történteket a kompos.

Az autó pillanatok alatt a vízbe került, a sodrás pedig azonnal elkezdte lefelé vinni a folyón. A parton állók kiabáltak a sofőrnek, hogy hagyja el a járművet, de a férfi láthatóan nem akarta elengedni az autót.

Ekkor a kompos egy közelben tartózkodó horgász barátja, Dávid segítségét kérte. Bepattantak a csónakba egy nagy kalapács társaságában, arra készülve, hogy szükség esetén betörik a szélvédőt. Mire azonban odaértek, az autó már szinte teljesen elmerült.

„Már majdnem eltűnt a víz alatt, amikor végre kibújt a srác, de még mindig kapaszkodott a kocsiba. Végül sikerült megragadnom és beemelni a csónakba” – mesélte a mentés részleteit a kompkezelő.

A jármű ezt követően még mintegy 50 métert sodródott, majd teljesen eltűnt a Tisza felszíne alatt.

A kimentett férfi a helyszínen azt mondta, hogy a kézifék hibásodott meg, a szemtanúk azonban egybehangzóan állítják: az autó motorhanggal, gyorsítva haladt a víz felé. A sofőrt végül mentőautóval szállították kórházba.

A gyors beavatkozás nélkül a baleset könnyen halálos kimenetelűvé lehetett volna.