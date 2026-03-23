Örülünk a melegedő időnek, már vannak napok amikor a kültéren álló autó belsejében szabályos hőség uralkodik. Erre pedig figyelni kell, mert a modern kor kütyüi gondot okozhatnak!

Sokan bele sem gondolunk, mekkora veszélyt jelenthet egy ártatlannak tűnő, kesztyűtartóban vagy a középkonzolon felejtett külső akkumulátor. Pedig a fizika nem ismer tréfát, és ezt egy ausztrál autós a saját bőrén – pontosabban a saját autóján – tapasztalhatta meg március 17-én Queenslandben.

Az esetről készült biztonsági kamerafelvételeken jól látszik a drámai pillanat, amikor a kocsiban hagyott egység minden előjel nélkül felrobbant. Bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek és sikerült megfékezniük a lángokat, az autó így is komoly sérüléseket szenvedett.

Amikor a technika „hőgutát” kap

A queenslandi tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a kabinban gyorsan kialakuló magas hőmérséklet miatt a lítium-ion akkumulátorok cellái túlhevültek, ami végzetes láncreakcióhoz vezetett. A robbanás erejére jellemző, hogy teljesen megsemmisítette a műszerfalat és szilánkosra törte a szélvédőt, még mielőtt az egységek kiérkeztek volna.

A szakemberek az eset kapcsán figyelmeztettek, amit nekünk magyar autósoknak is javallott megszívlelni.

Emlékeztettek mindenkit, hogy a legtöbb mindennapi eszközünk – a telefonoktól a tableteken át a hordozható töltőkig – lítium-ion technológiát használ, amely magas hőmérsékleten komoly tűzveszélyt jelent.

A tűzoltók tanácsai

Soha ne hagyj akkumulátoros eszközt a tűző napon parkoló autóban! A szélvédő mögött a hőmérséklet percek alatt elérheti a kritikus szintet.

Vigyázz a közvetlen sugárzással: Ne csak az utastérben, de olyan helyen se hagyd az eszközt, ahol közvetlen napfény érheti.

Csak gyári kiegészítőt: Kizárólag az adott eszközhöz tervezett, minőségi akkumulátorokat és töltőket használj.

Védd az értékeidet és magadat: Egy kis odafigyeléssel nemcsak a kocsidat, de a szeretteid épségét is megóvhatod.

Ne feledjük: a hőségben az autó belső tere egyfajta sütőként funkcionál, ahol a powerbank szó szerint időzített bomba lehet.

Mi okozhat még gondot?

Spray-k és aeroszolok: Legyen az egy egyszerű dezodor, hajlakk vagy akár szereléshez használt spray, ezek a flakonok igazi repeszgránátként viselkednek. A bennük lévő hajtógáz a hőtől kitágul, és ha a nyomás meghaladja a fémdoboz szakítószilárdságát, az robbanásszerűen hasad szét.

Szénsavas üdítők: A hő hatására a folyadékból felszabaduló szén-dioxid brutális nyomást generál. A doboz vagy a palack egy ponton megadja magát, és a ragacsos lé szó szerint mindent beborít – a tetőkárpittól a legkisebb kapcsolókig.

Ásványvizes palack: Itt nem a nyomás, hanem az optika a fő ellenség. Egy vízzel teli, átlátszó PET-palack gyűjtőlencseként (nagyítóként) funkcionálhat. Ha pont úgy esik rá a napfény, képes egy pontra fókuszálni a hőt, ami percek alatt lyukat éget az üléskárpitba, vagy tüzet gyújthat.

Szemüvegek: Hasonló a helyzet az olvasó- vagy napszemüvegekkel is. A lencsék fókuszálhatják a fényt, ráadásul a nagy hőségben a keretek is maradandó deformációt szenvedhetnek, a lencsék bevonata (például a polarizált réteg) pedig tönkremegy.