Ritka eset, de néha előfordul, hogy az autóban hagyott tárgyak okoznak tüzet a nagy melegben. A tűző napon hagyott autó utasterében pokoli a hőség, nem véletlen, hogy soha senkit sem szabad ilyen körülmények között az autóban hagyni, még rövid időre sem.

Az egyre szélsőségesebb időjárás erre a jelenségre is rátesz még egy lapáttal, amikor 36-38 Celsius fok is előfordul, akkor a szélvédő alatt már szinte bármi megolvad, ha pedig egy túlnyomással működő spray, bármilyen gázt tartalmazó tárolót éri a napsütés, akkor szinte garantált a baj. Nagy kockázatot jelenthet az öngyújtó, parfüm vagy mobiltelefon, ezeknél a robbanás veszélye is fennáll.

Erre sokan gondolnak, de meglepő módon egy ártatlan ásványvizes palack is okozhat tüzet. Ha a fény jó szögben éri, a víz és a műanyag palack nagyítóként működik, összgyűjtve a nap sugarait egy apró pontba. Ez a pont képes meggyújtani az anyagot, legyen az szövet, újságpapír vagy műbőr, ha elegendő idő áll rendelkezésre.

Ezt saját kárán tapasztalta meg egy amerikai autós, aki saját, kiégett kocsijáról közölt képeket a Reddit.com oldalán. A látottak alapján az autó teljesen kiégett, a balszerencsés körülmények a legrosszabb kimenetelt okozták.

A bejegyzés alapján a tűz okozója a rossz helyen hagyott vizespalack volt, az autó pedig teljesen kiégett.

Egy idahói (USA) férfi néhány éve szintén hasonló esetet élt át, igaz ő pont az autóban ült amikor a palack a bőrkárpitot kezdte el égetni. Épp a kocsijában ebédelt, amikor füstre lett figyelmes. Rájött, hogy a napfényt gyűjtőlencseként egy pontra fókuszáló flakon a ludas, ez kezdett lyukat égetni a kárpitra.

Fontos, hogy erre csak az átlátszó palackba töltött tiszta folyadék képes, a színes palackok, illetve folyadékok nem. Ebben a videóban tűzoltók mutatják meg, mennyire könnyen gyullad az anyag, ha minden feltétel adott.