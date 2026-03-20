Folyamatosan figyelnek minket vezetés közben, tömegesen fordulnak elő, és alapvető szerepet játszanak a közlekedésbiztonságban – ők a diszkrét útszéljelző oszlopok. Szerepük fontosabb mint hinnénk.

Ha egy sötét éjszakán, kanyargós úton haladunk, ami mellett nincs semmilyen útjelző oszlop akkor tűnik fel csak igazán ezen eszközök hiánya. Az oszlopokba épített prizmák a legfontosabbak. Feladatuk egyszerű, de létfontosságú: fokozzák az oszlop láthatóságát, amikor a fényszóró megvilágítja őket. Kiváló tájékozódási pontot jelentenek az úton.

Ezek készülhetnek: • fényvisszaverő fóliából; • üveg- vagy műanyag prizmából. A fóliák az út jobb oldalán piros (esetleg sárga), a baloldalon fehér színűek. A páros számú százméteres szelvényeket (2, 4, 6, 8) is fel kell tüntetni a vezetőoszlopokon. Ez az útfenntartás számára, valamint a balesetek pontos helyének megállapítására szükséges.

Kék prizmák

Ezeket nem mindenhol látni, de egyre szaporodnak. A kék fényvisszaverő célja a vadállatok elriasztása. Olyan szakaszokon alkalmazzák őket, ahol gyakori a vadátjárás (vadriasztó prizmák). Az ezekről visszaverődő fény a sofőr számára szinte láthatatlan, mivel a táj és az erdő felé szóródik. Ez a nyugtalanító fényhatás távol tartja az állatokat az úttesttől.

A vezetőkorláton, illetve a vezetőoszlopokon elhelyezett kék fóliák vagy prizmák az átereszek helyét jelölik. Ezek a jelölések az üzemeltető munkáját segítik a téli időszakban, amikor a hóval fedett területen az átereszek pontos helyének meghatározása nehezebb. Így az olvadás időszakában, az átereszek megtisztításával biztosítható az útpálya térségében a megfelelő vízelvezetés” – adott választ kérdésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ezeken az oszlopokon egyébként sokszor láthatunk számozást is, amely a páros számú százméteres szelvényeket (2, 4, 6, 8) jelöli. Ez az útfenntartás számára, valamint a balesetek még pontosabb helyének meghatározásához szükséges.

Télen is segítenek

A videón látható kupakos jelzőoszlopoknak pedig van egy extra funkciójuk: kihúzásukkal egy pillanat alatt fixen magasíthatók. Ennek hófúvásos, vagy vízátfolyásos szakaszokon lehet jelentősége, hiszen akkor is jól látszik, merre van az út, ha a hóátfúvás már betemette az árkokat, és minden hófehér.

De a szakkifejezéssel vezetőoszlopoknak nevezett útjelzőknek igen komoly meghatározásuk van a Forgalomtechnikai eszközök kézikönyvében, akadnak még érdekes részletek a leírásban.