Az út széleit jelző vezetőoszlopokat még azok is ismerik, akik csak utasként vesznek részt a forgalomban. Ezeket az oszlopokat az útpálya mindkét oldalán, az útpadka szélén helyezik el. Függőleges kialakításukkal kihangsúlyozzák az út vonalvezetésének távlati képét, és elősegítik a járművezetők jobb térérzékelését.

Az oszlopok színe fehér, felső részükön egy fekete sávval, amely az út tengelye felé lejt. A fekete sávon fényvisszaverő prizmák kaptak helyet, amelyek az út jobb oldalán piros, a bal oldalon fehér színűek. Ezen a ponton érkezünk el olvasónk kérdéséhez, aki arra kíváncsi, hogy mit jelölnek a kék prizmák? Merthogy ilyen színűből is van jó néhány a hazai utak mentén.

Utánajártunk, és kerestünk is egy ilyen vezetőoszlopot, hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a dolgot.

“A vezetőkorláton, illetve a vezetőoszlopokon elhelyezett kék fóliák vagy prizmák az átereszek helyét jelölik. Ezek a jelölések az üzemeltető munkáját segítik a téli időszakban, amikor a hóval fedett területen az átereszek pontos helyének meghatározása nehezebb. Így az olvadás időszakában, az átereszek megtisztításával biztosítható az útpálya térségében a megfelelő vízelvezetés” – adott választ kérdésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ezeken az oszlopokon egyébként sokszor láthatunk számozást is, amely a páros számú százméteres szelvényeket (2, 4, 6, 8) jelöli. Ez az útfenntartás számára, valamint a balesetek még pontosabb helyének meghatározásához szükséges.

És azt tudod, hogy ezeken az útszéli vezetőoszlopokon mik azok a kis kerek műanyag kupakok?