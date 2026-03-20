Mivel valószínűleg nem ő az egyetlen, akit ez foglalkoztat, érdemes közelebbről is megnézni ezeket az eszközöket, amelyek valójában létfontosságú nyomásszabályzó szelepként funkcionálnak.

Normál esetben sosem látjuk ezeket a szellőzőket, mivel kívülről a lökhárító műanyag burkolata, belülről pedig a csomagtér kárpitozása rejti őket. Pedig ilyen szelepek szinte minden autóban találhatók: egyszerű műanyag házból és rugalmas lamellákból állnak, amelyek a saját súlyuknál fogva zárva maradnak, de azonnal kinyílnak, amint az utastérben a nyomás jelentősen meghaladja a külső légnyomást.

Miért van szükség ezekre a szellőzőkre?

Az egyik legfontosabb feladatuk a nyomás levezetése az ajtók becsukásakor. Ha nem lennének, a hirtelen fellépő magas nyomás:

Kellemetlen fülpattogást okozna az utasoknak.

Jelentősen megnövelné az ajtó becsukásához szükséges erőkifejtést.

Túlzott terhelésnek tenné ki az ablakokat és a tömítéseket (akár ki is mozdíthatná azokat a helyükről, ami később szélzajhoz és beázáshoz vezetne).

Ezen felül a légkivezetők biztosítják a folyamatos frisslevegő-áramlást is, ami elengedhetetlen az utasok komfortérzetéhez és a szélvédők hatékony páramentesítéséhez. A levegő a jármű elején (általában a szélvédő tövében lévő rácsokon keresztül) lép be, végighalad az utastéren, majd hátul, ezeken a lamellákon távozik. Így az utasok állandó szellőzést kapnak anélkül, hogy le kellene húzniuk az ablakot, vállalva a menetzajt vagy a beáramló port.

A fűtés és a klíma is hálás értük

Ezek az egyirányú szelepek a szellőzőmotor dolgát is megkönnyítik. A ventilátornak ugyanis az utastér belső nyomása ellenében kell benyomnia a levegőt a műszerfal rostélyain keresztül. A Chrysler egy 1965-ös szabadalmában így részletezte a szellőzők fontosságát:

„Talán a legfontosabb, hogy csökkenti azt az ellennyomást, amellyel szemben a fűtőventilátornak dolgoznia kell, ezáltal érezhetően javítja a fűtés teljesítményét és hatékonyságát. Emellett a ’hardtop’ típusú (oszlop nélküli) járműveknél megakadályozza, hogy a túlzott belső nyomás kifelé nyomja az ablakok felső szélét a tömítéstől. A célzott légkiáramlás továbbá folyamatosan tisztítja az utasteret a füsttől vagy egyéb elhasználódott levegőtől.”