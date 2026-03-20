A bíróságon ért véget a minap egy rendőri ellenőrzés Ausztriában. A karintiai egyenruhások egy 84 éves férfit állítottak meg, akivel alapvetően nem volt semmi gond, leszámítva azt, hogy

fénymásolt személyi igazolványt nyújtott át.

Ez természetesen nem szabályos, hisz okirathamisításról van szó. A bácsi egyébként annak ellenére döntött így, hogy van saját jogosítványa, ami érvényes is.

De akkor miért játszadozott fénymásolt igazolvánnyal? Erre már a bíróságon kellett válaszolnia, ahol el is mondta, hogy azért készített másolatot, mert nem akarta elhagyni az eredetit, miközben ő úszni megy. “Azt gondoltam, hogy nem számít, mert van igazi jogsim” – fogalmazott a férfi a törvény színe előtt.

Az okirathamisítás azonban nem játék. Ausztriában egy évig terjedő börtönbüntetéssel vagy 7200 eurós (2,8 millió forintos) pénzbírsággal sújthatják az elkövetőket. A bácsi ezekhez képest olcsón megúszta, ugyanis “csak” 1600 eurójába (628 ezer forint) fáj a fénymásolás. “84 évesen megtanultam a leckét. Sajnálom, és köszönöm” – fogalmazott a tárgyalás végén.