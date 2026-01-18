Váratlanul érte egy belgiumi nyugdíjast, a 92 éves Fernanda Vandewalle-t, hogy egymás után két gyorshajtási bírságot is kapott, holott már másfél éve nem vezet, sőt, december óta már egy idősek otthonába él – számolt be az esetről a HLN.

A cikk szerint a sebességmérő kamerák aligha mérhették be az idős asszony autóját, ugyanis a szóban forgó Mitsubishi Colt huzamosabb ideje a lánya háza előtt parkol – a két pont közötti távolság több tucat kilométert tesz ki. Vandewalle 70 év után döntött úgy, hogy szögre akasztja a slusszkulcsokat, viszont a környezete elmondása szerint akkor is rendkívül fegyelmezett volt, amikor vezetett; minden szabályt betartott.

A két brüsszeli gyorshajtást december 18-án és december 29-én jegyezték fel, összesen 126,84 euró – átszámítva közel 50 ezer forint – értékben, és ha mindez nem lenne elég, állítólag már egy harmadik bírság is úton van.

Belső hatósági vizsgálat indult az ügyben, de feltehetően az elmúlt hetek anomáliájában valamilyen adminisztratív hiba játszhat közre. A hónapok óta mozdulatlanul álló Mitsubishi esetében annak eshetőségét mindenesetre kizárták, hogy ellopták volna a rendszámtáblákat, azokat ugyanis soha nem cserélték ki. A vizsgálat is azt javasolják a közlekedési hatóságok a 92 éves hölgynek, hogy ne fizesse be a két bírságot.

