Azt pontosan tudjuk, hogy az orosz közlekedésben gyakran történnek furcsa dolgok, azonban az valami új szint, ami Vlagyivosztokban történt a napokban. Egy forgalomfigyelő kamera képe alapján ugyanis olyasmiért osztottak ki büntetést, ami meg sem történt.

Március 13-án egy nő haladt autójával egy többsávos út legkülső sávjában, amikor is elhaladt a kamera előtt. Mondhatjuk, hogy pechjére épp egy gyalogost “előzött”, aki jól láthatóan telefonált. A nő nem csinált semmit, azon kívül, hogy 24 km/órával haladt,

mégis kiküldték neki a büntetést amiatt, mert menet közben telefont használt.

Valószínűleg a szoftver automatikusan összekapcsolhatta a két képet, ebből született a büntetés, amit a nő helyi források szerint be is fizetett. Ez a lépés kissé érthetetlen a felvételt látva, biztosan lett volna lehetőség a fellebbezésre. Most egyébként ezzel próbálkozik az ártatlan sofőr, bár így jóval nehezebb dolga lehet, miután már fizetett.