Egy friss elemzés rávilágít, hogy bizonyos helyszínek valóságos aranybányaként működnek a hatóságok számára – és arra is, miért sétálnak bele az autósok ilyen gyakran a csapdába. – írja a chip.de

Belfast „arany utcája”

A belfasti Great Victoria Street az autósok rémálma, a költségvetésnek viszont maga a megtestesült kánaán. A Belfastlive.com helyi portál a Confused.com adataira hivatkozva közölte, hogy a 2024/25-ös pénzügyi évben összesen 8,4 millió font, azaz nagyjából 3,9 milliárd forint folyt be büntetésekből ezen az egyetlen útszakaszon. Ez az összeg 6449 darab bírságkezelési értesítőből jött össze. A sofőröket leggyakrabban a buszsávok jogosulatlan használata büntették meg.

Máshol is csörög a kassza

A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki alaposan áttanulmányozza a büntetési értesítőket (PCN – Penalty Charge Notices), komoly összegeket spórolhat meg, mivel a kihelyezett közúti jelzőtáblák sokszor félrevezetők vagy nehezen értelmezhetők. De nem Belfast az egyetlen fekete pont a térképen:

Birmingham: A Daily Express beszámolója szerint a Corporation Streeten elképesztő mennyiségű, 62 725 bírságot szabtak ki – itt az elsődleges ok a tiszta levegőjű zónák (Clean Air Zones) szabályainak megsértése volt.

Barking: A Station Parade nevű helyszín is kiemelkedik a mezőnyből a maga kb. 930 millió forintos bevételével.

Összességében az Egyesült Királyság „legrosszabb” közlekedési csomópontjai több mint 42 millió fontot (közel 19,5 milliárd forintot) termeltek a tavalyi évben.

Mi a megoldás?

A probléma rendszerszintű: a megkérdezettek több mint fele panaszkodik a rossz vagy nem egyértelmű kitáblázásra. Nem csoda, hogy a brit autóstársadalom körében hatalmas a felháborodás a „pénzbehajtásnak” érzett büntetési hullám miatt.