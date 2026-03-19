Lehet, hogy vannak, akik cikkünk nyitóképére ránézve máris levágták, milyen autó tuningolt változatát látják, mielőtt azonban eláruljuk a választ, megadjuk másoknak is a lehetőséget a gondolkozásra. Segítségképpen itt egy csokor kép a kérdéses autóról, galériába szedve:

8 fotó

Ha amerikai autóra tippeltél, nem jártál messze a valóságtól, de alapjaiban egy japán termékről van szó. Ez itt egy erősen átalakított első generációs Toyota Celica. 1970 és 2006 között hét generációt élt meg a Toyota négyhengeres motorral szerelt sportkupéja, mely a rali-vb-n is megvetette a lábát. Annak idején főleg az észak-amerikai piacra szánták az első generációt, ezzel kívánt válaszolni a Toyota a Ford Mustangjára de mind tengelytávban, mind motorméretben kisebbre méretezték a japánok az autójukat.

Felismered, mi volt ez az autó, mielőtt V12-es szívet kapott? 6

Toyota Celica egy 1972-es raliversenyen (Kép: LAT Images/Getty Images)

Kezdetben csak a kétajtós kupé karosszériával volt elérhető, a notchback forma különlegességei a hiányzó B-oszlopok és a Coca-Cola üveget mintázó sárvédő-szélesítések voltak. Több mint két évet kellett várni a ferdehátú liftback változatra, aztán még hármat a modellfrissítésre, amelyet a rombuszról négyzet alakúra változó első irányjelzőkről és a laposabb orr-részről lehet felismerni. Ekkor kapott új motorháztetőt, műszerfalat és üléseket, és még hosszabb tengelytávot a sportkocsi.

Egy ilyet fogott a floridai Attacking The Clock Racing műhely, akik azt tervezték, hogy az eredeti négyhengeres motor helyére egy Lexus LFA-ból származó, 560 lóerős V10-es szívót pakolnak. Ilyet azonban nem találtak, ezért egy Toyota Century limuzin V12-ese mellett döntöttek. Ezt az ötliteres, 280 lóerős motort aztán annyira felhúzták, hogy egy 10 ezres fordulatszámra képes, akár 707 lóerőt is leadni képes fenevad született.

Felismered, mi volt ez az autó, mielőtt V12-es szívet kapott? 7

A különleges erőforrás 12 esztergált, krómozott szívótölcsérrel rendelkezik, amelyek a motorháztetőn keresztül is láthatóak, a hatalmas erő pedig egy modern, nyolcfokozatú ZF automata sebességváltón keresztül jut el a hátsó kerekekhez. Noha a váltó automata, mégis van egy kuplungpedál az autóban, azért, hogy álló helyzetben is fel lehessen pörgetni a motort, vagy a kuplungra rárúgva bármikor túlkormányzottá lehessen tenni a Celicát.

A részletekre való odafigyelés a kocsi más részein is látszik, például a brit versenyzöld fényezésen, a festetlen és festett valódi szénszálas alkatrészeken, a szintén szénszálas kagylóüléseken, az analóg műszereken vagy épp a retró versenyfelniken, melyekre semi-slick gumikat húztak. Látványos még a nyomórudas hátsó felfüggesztés is, melynek mozgása a kalaptartón keresztül figyelhető meg menet közben.

Felismered, mi volt ez az autó, mielőtt V12-es szívet kapott? 8
