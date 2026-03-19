A francia autómanufaktúra a brit Factor Bikes kerékpárgyártóval karöltve fejlesztett ki egy kétkerekűt, ami drágább mint egy hétköznapi autó.

A Bugatti Factor One névre keresztelt kerékpárból mindössze 250 darab készül, így már önmagában is gyűjtői darab. A dizájn természetesen hozza a márkától megszokott feltűnést: a jellegzetes Bugatti Blue szín dominál, hatalmas „Bugatti” felirattal a vázon. Nem visszafogott, de valószínűleg nem is az volt a cél.

A modell megjelenése egyértelmű üzenet: aki ilyennel teker, annak nem kell magyarázkodnia az anyagi helyzetéről.

A mérnöki tartalom legalább annyira extrém, mint az ára. A teljes váz karbonból készült, amelyet kifejezetten az alacsony légellenállásra optimalizáltak. De itt nem álltak meg:

karbon kerekek (mindössze 1298 gramm/pár),

karbon nyeregcső,

karbon hajtókar és lánctányér,

a tárcsafék központi eleme is karbon.

A gumik sem hétköznapiak, a fejlesztésbe a Continental is beszállt, így egyedi abroncsokat kapott a bringa.

Bugatti-szintű mérnöki filozófia két keréken

A Factor Bikes alapítója, Rob Gitelis szerint a Factor One nem egyszerű kerékpár, hanem egyfajta mérnöki állásfoglalás. A cél az volt, hogy ugyanazt a határokat feszegető gondolkodást vigyék át a kerékpárok világába, amit a Bugatti több mint egy évszázada képvisel az autóiparban.

A Bugatti hivatalosan nem kommunikálta az árat, de a bicikligyártó cég szerint a kezdőár 23 599 dollár (8 millió forint). Csak viszonyítás képpen: ebből futná egy új Renault Clióra, egy Opel Mokkára, vagy éppen egy Toyota Aygo X-re.

Kell ez bárkinek?

Racionálisan nézve aligha. De a Bugatti sosem a racionalitásról szólt. Ez a bringa inkább egy guruló luxuscikk, egy különleges játék azoknak, akik már mindent megengedhetnek maguknak – még azt is, hogy két keréken is ugyanazt a státuszt képviseljék, mint négyen.