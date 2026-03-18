A hazai bulvársajtóban rendszeresen feltűnik Jákob Zoli neve, aki több sikeres vállalkozást is üzemeltet Magyarországon. Jákob nem titkolja, igazi autórajongó és legújabb szerzeménye még őt is meglepte. Öt Ferrari után ez az első Lamborghinije, és elmondása szerint ez egy “teljesen új érzés”.

Az olasz bika, amit vásárolt, nem más, mint egy Lamborghini Revuelto, amilyen Szoboszlai Dominiknak is van.

A Revuelto 6,5 literes motorja a Lamborghini valaha volt legerősebb V12-es erőforrásának számít a maga 825 lóerős teljesítményével, amire az elektromos rásegítés még rádob 190 lóerőt. Az 1015 lóerős rendszerteljesítmény 2,5 másodperces gyorsulást (0‒100 km/óra), valamint 350 km/óránál is magasabb csúcssebességet tesz lehetővé.

Nagyon széles és nagyon lapos autó a Lamborghini Revuelto. Hossza 4947 mm, szélessége tükrök nélkül is 2033 mm, magassága mindössze 1160 milliméter. Hosszához képest a 2779 mm-es tengelytáv inkább rövid.

Felülről nyitott a motortér, ami a formatervezésében is egyedülálló részlet. Közvetlenül rálátni a 12 hengeres motorra, innen fújja ki a menetszél az őszi faleveleket és innen párolog el az esővíz. Mindig egy hüvelykkel nagyobb a hátsó felni átmérője az elsőknél, a defekttűrő gumik mérete elöl 265/30 ZR20 vagy 265/30 ZR21, a hátsóké 345/30 ZR21 vagy 355/25 ZR22.

Az aktív aerodinamikai elemekkel szerelt sportautó középmotoros, ketten élvezhetik a tudását. Az ára durván 200 millió forint, nevét pedig egy bikáról kapta, aki az 1880-as években uralta a barcelonai viadalokat.