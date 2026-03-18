Egy YouTuber, Mohamed Yaz különleges kihívásba kezdett: csak szuperautókba volt hajlandó beszállni stoppolás közben, és versenyt futott az idővel, hogy odaérjen a feleségéhez, mielőtt az végez a munkával.

A helyszín Dubai volt, ahol a luxusautók a mindennapok részei. Elméletben tehát működhetett volna a dolog – a gyakorlat viszont gyorsan kijózanítja az embert.

Az autósok többsége egyszerűen elhajtott mellette, még csak rá sem néztek. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy egy Bugatti megáll, de hamar kiderült: teljesen más miatt lassított. A stoppolás ráadásul nem is igazán bevett szokás Dubajban, sőt bizonyos helyeken kifejezetten tiltott.

Egy csokor virág mindent megváltoztatott

Mohamed azonban nem adta fel. Rájött, hogy a siker nem csak szerencse kérdése, hanem pszichológia is. Stratégiát váltott: egy csokor virágot vett a kezébe, hogy barátságosabbnak tűnjön.

A trükk működött.

Egy Marwan nevű sofőr végül megállt, és felvette őt – igaz, nem egy Lamborghinivel vagy Ferrarival, hanem egy új Toyota Suprával. Hogy ez mennyire számít szupersportautónak, azon lehet vitatkozni…

Az út során Marwan elmondta: számára természetes dolog segíteni másokon, mert hisz benne, hogy a kedvességet egyszer visszakapja.

Egy óra alatt célba ért

A fuvarnak köszönhetően Mohamed nagyjából egy óra alatt eljutott a Dubai International Financial Centre környékére – jóval gyorsabban, mint amire számított. Mivel még volt ideje, úgy döntött, újra próbálkozik. Ezúttal a híres Bvlgari Island környékén, ahol rengeteg luxusautó fordul meg. A biztonságiak azonban nem sokáig hagyták: gyorsan elküldték a helyszínről, így új helyet kellett keresnie.

Ahogy telt az idő, egyre kevesebb autó járt a környéken, a dubaji hőség pedig csak nehezítette a helyzetet. Amikor már majdnem feladta, egy újabb sofőr megállt, és felvette. Ezúttal sem egy vérbeli szuperautó volt – de ekkorra ez már teljesen mindegy volt.

Mohamed végül időben odaért, és meglepte a feleségét – a kihívás pedig egy egyszerű videóötletből emlékezetes kalanddá vált.

Ha pedig már Dubaj, ezt a rendőrautót látni kell: