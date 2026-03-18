A dízelek örök ellensége a hanyag karbantartás és a hibás használat. Ha ezek a rizikófaktorok ott vannak a mindennapokban, akkor semmilyen varázslatos adalékanyag se segít. Ha azt akarjuk, hogy a technika sokáig bírja, a legfontosabb döntés, hogy a sofőr ne csináljon a dízelből örökös „boltba járós” autót.

Pontosan a tipikus hétköznapi útvonalakon – óvoda, munkahely, bevásárlás – gyilkolja legjobban a dízelt, különösen, ha mindez nagyon rövid utakkal, állandó leállítással és indítással, na meg felesleges alapjárati ketyegtetéssel párosul.

Az álló helyzetben alapjáraton melegítés a Ford Transit gépkönyve szerint hideg időben egyszerűen nem melegíti fel a motort az üzemi hőmérsékletre. Ugyanez az anyag arra is figyelmeztet, hogy a hosszas alapjárati járatás, különösen télen, olyan lerakódásokhoz vezethet, amelyek hosszú távon tönkretehetik a blokkot. – írja az Autozive.cz

A rövid távok, valamint a gyújtás gyakori ráadása és levétele komoly problémát jelent a rendszernek. Ennek megelőzésére legalább 20 perc folyamatos haladást javasol főúton vagy autópályán, a motort ideálisan 1500 és 3000 közötti fordulatszámon tartva.

Heti egyetlen hosszabb út nem nullázza le az egész heti nyúzást. Ha a regenerációt többször is megszakítják, a probléma nem tűnik el pusztán attól, hogy az autó vasárnap egyszer kimegy a világból. A műszerfali üzenetek is egyértelműen fogalmaznak: a szűrő túlterhelése esetén a sofőrnek 50 km/h feletti tempóval kell tovább haladnia megszakítás nélkül, amíg a figyelmeztetés el nem tűnik.

A dízel hosszú életének másik alappillére az előírt szabványnak megfelelő olaj. Egy DPF-es dízelnél a pontos specifikáció létkérdés, és fokozott igénybevétel esetén eleve sűrített szervizintervallumok érvényesek. A Škoda például a VW 507.00-ás normát írja elő minden dízelmotorjához, míg az újabb, jóváhagyott blokkokhoz a VW 509.00-át – ráadásul ez az újabb szabvány visszamenőleg nem kompatibilis a régebbi motorokkal.

És a fokozott igénybevétel nem a versenypályán kezdődik: a gyakori, rövid távú használat, a hosszas alapjárati várakozás a dugókban, vagy az utánfutó vontatása mind ide tartozik.