Többször beszámoltunk már a hazai árverésekről, olcsón mért, lefoglalt autókról, amelyeket a NAV értékesített. Nos, Lengyelországban is hasonló sorsra jutnak a hivatal által elkobzott gépek, aki nagyot akar szakítani, az igen nyomott juthat hozzá rizikós, de érdekes járművekhez.

Az összes autót egyetlen cégtől kobozták el, és ez már a második próbálkozás az értékesítésükre. A megismételt árverés ténye önmagában még nem utal komoly rejtett hibákra. Valószínűbb, hogy elsőre egyszerűen nem akadt licitáló, vagy valamilyen formai okból kellett visszavonni az aukciót.

Lamborghini Huracán Spyder

A márkától szokatlan, zöld fényezésű Huracán a Gallardo utódja, és a legújabb Temerario közvetlen elődje. Az árverésre bocsátott példány egy lenyitható vászontetős Spyder kivitel.

A 2018-as évjárat garancia arra, hogy a sofőr és utasa mögött az 5,2 literes, szívó V10-es üvölt, kiviteltől (hátsó- vagy összkerékhajtás) függően 572 vagy 602 lóerővel. Százra 3,3-3,6 másodperc alatt katapultál, a végsebessége pedig bőven 320 km/óra felett van.

lefoglalt Huracán órája jelenleg 48 601 kilométert mutat. Ha nem lesz más érdeklődő, 65,45 millió forintért vihető haza a gép.

Mercedes-Benz G 500 4×4²

Ez a 2018-ig gyártott, előző G-osztály egyik legextrémebb vadhajtása, amely eredetileg csak egy vad koncepciónak indult, ám akkora volt a siker, hogy végül sorozatgyártásba küldték. A G 500 4×4² a még radikálisabb 6×6-os verzióból örökölte a portáltengelyes összkerékhajtást.

A hasmagassága döbbenetes 45 centiméter, gázlómélysége pedig kerek egy méter. A géptető alatt egy duplaturbós, 4,0 literes V8-as motor dolgozik 422 lóerővel, amellyel sportautókat megszégyenítő dinamikát produkál – mindezt persze pazarul kárpitozott, luxus belső térben.

A kanárisárga példányt 2015-ben gyártották (2016-ban helyezték forgalomba), és eddig 64 728 kilométert futott. Kikiáltási ára átszámítva körülbelül 38,58 millió forint, miközben becsült értéke eléri a 77 millió forintot.

Luxusterepjáró dízelmotorral: Audi SQ8 TDI

A hengerűrtartalomból (3956 cm³) kiderül, hogy a méltán hírhedt V8 TDI kivitellel, nem pedig benzinessel van dolgunk. A 4,0 literes gázolajos motor 440 lóerőt és egy hegyet is elhúzni képes nyomatékot, 900 Nm-t termel.

Ezzel a hatalmas test kevesebb mint 6 másodperc alatt éri el a százas tempót. : Az orrban dolgozó dízel rögtön magyarázatot ad a viszonylag magas, több mint 202 000 kilométeres futásteljesítményre ennél a 2020-as évjáratú autónál. A lengyel adóhivatal ezért legalább 16,07 millió forintot kér.