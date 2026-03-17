Az Ócsán kigyulladt elektromos autó lángjai olyan gyorsan terjedtek, hogy a házat is fenyegették, ezért a helyszínen tartózkodók nem haboztak: az égő járművet kitolták az utcára, hogy megakadályozzák a nagyobb bajt. Ketten közülük rosszul is lettek, őket a mentők megfigyelésre kórházba vitték – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.

Mire a tűzoltók megérkeztek, az autó már teljes egészében égett. A dabasi egységeknek sikerült megfékezniük a tüzet, de a munka itt nem ért véget. Az elektromos autók egyik legnagyobb veszélye ugyanis az akkumulátor, amely még az oltás után is képes újra felhevülni, sőt visszagyulladni.

A tűzoltók folyamatosan mérték az akkumulátor hőmérsékletét, ami a külső hűtés ellenére is emelkedett. Végül úgynevezett oltólándzsával juttattak vizet közvetlenül az akkupakkba, így sikerült visszahűteni a cellákat és megakadályozni az újragyulladást.

Mi az oltólándzsa? Ezt a speciális eszközt az eloltott tűznél használják, ha még fennáll az akkumulátor melegedésének veszélye. Többféle hosszúságú szárral lehet használni, két távtartó fogantyúja van, amelyek 1000 voltig szigeteltek. A készlet a T formájú eszközből és egy méretes kalapácsból áll – a lándzsa hegyét szó szerint beleütik az akkupakkba. Ezzel 30-40 perc alatt lehet a felhevült akkumulátort az előírt 65 fokos hőmérséklet alá hűteni. Az elmúlt években több oltólándzsát is beszerzett a katasztrófavédelem, jelenleg 36 darab oltólándzsa áll rendelkezésére.

Bár az elektromos autók tüzei látványosak és ijesztőek, fontos tudni: nem gyulladnak ki gyakrabban, mint a hagyományos autók. Sok esetben nem is maga az akkumulátor a hibás, hanem az autó más részei.

Ugyanakkor van egy kritikus pont, a töltés. Ilyenkor nagyobb a kockázat, főleg ha nem megfelelő módon történik.

Például egy hosszabbító kifejezetten veszélyes lehet.

Hogyan tölts biztonságosan?

Egyszerű szabály, de életet és vagyont menthet:

mindig a gyári vagy minősített töltőt használd,

ne iktass be hosszabbítót,

lehetőség szerint ellenőrzött, biztonságos hálózatról tölts.

Az e-autók töltése folyamatos, nagy áramfelvételt jelent (akár 10–16 A órákon keresztül). A hosszabbítók többsége ezt nem bírja tartósan, szóval felmelegszik, megolvadhat, így okozva tüzet. Főleg az olcsó, beváráslóközpontokban kapható hosszabbítók.

Plusz azt sem szabad elfelejteni, hogy ha a hosszabbító nincs teljesen kitekerve, a kábel feltekerve “hőcsapdaként” működik, így még gyorsabban túlmelegszik.

Mit tegyél, ha kigyullad az autód?

Ha baj van, a legfontosabb a gyors és higgadt reakció. Lehetőség szerint állj meg nyílt területen, távol épületektől és más autóktól. Hívj segítséget (122) és kezdd el az oltást, ha van poroltó, vagy habbal oltó az autódban. Ha nem tudod eloltani, távolodj el, mert mérgező gázok szabadulnak fel, amit nem ajánlatos belélegezni.

Ha elektromos autód van, jó ha tudod, hogy létezik külön lítiumion-akkumulátoros járműtüzek oltására kifejlesztett tűzoltókészülék is, ebben zselé alapanyagú folyadék található. Ezzel a kezdeti tüzet még meg lehet fékezni, megelőzve a nagyobb károkat.

A szakemberek szerint az elektromos autók tüzeinek jelentős része a töltéshez köthető, ezért különösen fontos, hogy ne barkácsmegoldásokkal próbáljuk megoldani az energiavételezést.