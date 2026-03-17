Ha autópályán haladva elgurulna mellettünk egy leszerelt F-15-ös akkor látnánk igazán milyen masszív, hatalmas gépek ezek, gyakorlatilag egy brutális hajtómű kabinnal, és némi szárnnyal kiegészítve.

Az F-15 Eagle az amerikai légierő egyik legendás vadászrepülőgépe, amelyet a McDonnell Douglas fejlesztett ki a 70-es évek elején. Tervezésének fő célja a légi fölény biztosítása volt, vagyis hogy bármilyen ellenféllel szemben uralja az eget.

A gép ikermotoros kialakítású, rendkívüli tolóerő-súly aránnyal, ami lehetővé teszi, hogy szinte függőlegesen emelkedjen. Maximális sebessége meghaladja a Mach 2,5-et, vagyis több mint 2500 km/órát. Korszerű radarja és fegyverrendszerei révén egyszerre több célpontot is képes felderíteni és támadni. Hossza 19,44 méter (Az orrkúptól a hajtóművek fúvókájáig. Viszonyításképpen: ez nagyjából egy hosszított, csuklós városi busz mérete.)

A teljes szárnyfesztávolság 13 méter, így nem csoda, hogy inkább leszerelik a szárnyakat szállításkor. A gép magassága 5,6 méter (A futóműveken állva, a dupla függőleges vezérsíkok csúcsáig mérve. Ez jóval magasabb, mint a legnagyobb megengedett európai nyergesvontató-szerelvények.) Maga a gép nem nehéz nagyjából 15 tonna szárazon, üzemanyag nélkül.

Egy ilyen gép szállítása nem kis logisztikai kihívás, ilyenkor a szakemberek kiszerelik az érzékeny katonai berendezéseket, eltávolítják a szárnyakat és a vízszintes vezérsíkokat, majd az egész szerkezetet felpakolták két nehézvontatóra.

Az Egyesült Államokban a leselejtezett gépek közül pár múzeumba kerül kiállításra, általában ilyenkor szállítják ezeket közúton. A Davis-Monthan légi bázis anyagából kiderül, hogy maga a szétszerelés és felrakás öt nap volt, miközben a teljes projekt a tervezéstől a kiállításig nagyjából nyolc hónapot vett igénybe.

Természetesen túlméretes rakományként az útvonal meghatározása is extra körültekintést igényel, általában az utolsó kilométer, a városban, lámpák, vezetékek, szűkebb utcák közt megtett út a legrizikósabb.