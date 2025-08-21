Egy vadászrepülőgép katapultülését az ember általában a menekülés végső eszközeként vizionálja: amikor az ellenség célba veszi gépünket, golyók szaggatják a szárnyat és érkezik a rakéta, de az utolsó pillanatban kirobbanunk a fülkéből és jön a vége főcím. Nos, igen, a filmvásznon lehet, így történnek a dolgok, de a valóság ennél sokkal ridegebb – vagy éppen humorosabb –,

ugyanis augusztus 12-én a massachusettsi Barnes légibázison (USA) egy F-15-ös vadászgép utasa még felszállás előtt katapultált…

Gurulás közben rántotta meg a katapultkart az utas az F-15D Eagle navigátorülésében csücsülve. Az eset egy úgynevezett incentive flight előtt történt, melynek célja, hogy a légibázis olyan tagjai is megtapasztalhassák a repülés élményét, akik egyébként nem is pilóták, nem is navigátorok.

Szerencsére az F-15 katapultrendszere zero-zero rendszerű, vagyis akár álló helyzetből, nulla magasságról is biztonságosan működik, szóval jó magasra lövi az ülést ahhoz, hogy kinyíljon az ernyő és simán landoljon az utas. Így a kaland végül sérülések nélkül zárult.

F-15 Az F-15 Eagle az amerikai légierő egyik legendás vadászrepülőgépe, amelyet a McDonnell Douglas fejlesztett ki a 70-es évek elején. Tervezésének fő célja a légi fölény biztosítása volt, vagyis hogy bármilyen ellenféllel szemben uralja az eget. A gép ikermotoros kialakítású, rendkívüli tolóerő-súly aránnyal, ami lehetővé teszi, hogy szinte függőlegesen emelkedjen. Maximális sebessége meghaladja a Mach 2,5-et, vagyis több mint 2500 km/órát. Korszerű radarja és fegyverrendszerei révén egyszerre több célpontot is képes felderíteni és támadni.

A 104. vadászszárny a történtek után 36 órára leállította a repüléseket, és vizsgálatot indított. Ugyanis a katapultülést csak bizonyos körülmények között szabad élesíteni, illetve minden utas alapos eligazítást kap arról, melyik kart szabad, és melyiket tilos meghúzni.

A katapultálás folyamata egyébként villámgyors: a kabintető leválik, a biztonsági övek megfeszülnek, majd az ülés rakétaként lövi ki az embert, miközben a mentőernyő automatikusan nyílik. A széket még túlélőfelszereléssel is ellátták – bár ebben az esetben a bázis betonja mellé pottyant utasnak aligha volt szüksége életmentő csónakra vagy jeladóra.

