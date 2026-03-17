Március 12-én délelőtt a rendőrök orra előtt szegett meg jó néhány szabályt egy autós a 7-es főúton, Nagykanizsán.

A fedélzeti kamera felvételén jól látható, ahogy az autó az Előzni tilos! hatálya ellenére a kanyarodósávban, a záróvonalat átlépve előzte meg az előtte haladó civil szolgálati autót.

a videó a hirdetés után indul

A járőrök megállították a sofőrt, és ellenőrizték az okmányokat. Kiderült, hogy a kocsinak nincs kötelező felelősségbiztosítása, ráadásul a forgalomból is kivonták.

A rendőrök előállították a sofőrt a nagykanizsai kapitányságra, és gyorsított eljárás keretében két hónapra eltiltották a vezetéstől, valamint pénzbírsággal sújtották.