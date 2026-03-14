Komoly közfelháborodást okozott az az ügy Indiában, amelyben egy 17 éves fiatal ittasan balesetet okozott Pune városában. Az eset még 2024-ben történt, a gyanúsított fiú barátaival több helyen is ivott a városban, majd éjfél után több mint 200 km/órás sebességgel hajtva elgázolt egy motort, amelynek sofőrje és utasa is életét vesztette a balesetben.



Mint kiderült a kiskorú sofőrnek jogosítványa sem volt, ráadásul ennyi idősen alkoholt sem fogyaszthatott volna. Így nem csoda, hogy apja 775 lóerős Porsche Taycan Turbo S modelljének vezetése is nagy kihívás lehetett, főleg ilyen tempónál.

A gyanúsított tehetős szülei mindent megtettek, hogy tisztára mossák a nevét. 500 ezer rúpia (1,8 milló Ft) értékben több orvost is lefizettek, hogy a fiú vérmintáit az édesanyjéra cseréljék ki, azonban a nyomozás fényt derített vesztegetésre és a csalásra. A hamis vérminták a sofőr józanságát bizonyíthatták volna, ami enyhébb ítéletet jelenthetett volna.



Így viszont egy bűnös helyett hárman kerültek bajba, nem beszélve a bűnrészes, korrupt orvosokról. Az eset óta a sofőrt a fiatalkorúak bírósága többek között gondatlanságból elkövetett emberöléssel, ittas járművezetéssel vádolja. Anyja egy évet töltött letrtózttásbn, apja pedig épp a napokban, óvadékkal szabadult az elhúzódó tárgyalások alatt. Azóta szabadlábon védekeznek, többek között bűnszövetségben elkövetett bűnpártolás, bizonyítékhamisítás a vád ellenük. Vélhetően több év börtön is várhat rájuk, a helyi rendőrség és ügyészség legalábbis mindent megtesz ennek érdekében.



Az ittas vezetés hazánkban is nagy problémát jelent. A KSH adatai szerint csak tavaly 848 esetben történt személyi sérüléssel járó baleset történt Magyarországon. És vajon még hány olyan lehet, ahol szerencsére senki sem sérült meg.

A cikk szerzője Takács Hunor