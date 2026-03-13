Péntektől vasárnapig zajlik a 2026-os Auto Motor és Tuning Show. Idén is több mint 135 000 négyzetmétert tölt meg a kiállítás, azaz a Hungexpo mind a nyolc pavilonjában lesz látnivaló.

Idén 20 százalékkal több külföldi autó érkezik, lesz külön szupersportautó-kiállítás, és visszatér a Halálos iramban-filmeket idéző filmszerű show-műsor. A rengeteg átalakított járgány mellett új autókat állítanak ki a hazai márkaimportőrök, érkeznek oldtimerek, hot-rodok, lesz terepjárós és driftbemutató, és nem hiányzik majd a háttéripar sem.

De itt egy kis kedvcsináló, mi már bejártuk a helyszínt:

Tuningautók galériája

34 fotó

Szupersportautók galériája