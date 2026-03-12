Egy helyi férfi idén februárban fekete színű festékszóróval lefújta az egyik Kecskeméten elhelyezett fix traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét. A sebességmérőt ezzel sikerült harcképtelenné tennie, átmenetileg nem tudott felvételeket készíteni az eszköz.

Két nappal később (ez látható a videón) a férfi ismét lefújta a traffipax védőüvegét, de ekkor a sebességmérő már nem volt a dobozban.

Az ilyesmi nem csak afféle csíny, komoly következményei lehetnek: az ügyészség a férfit információs rendszer megsértésének bűntettével vádolja. Tárgyalás nélkül rendeznék az ügyet, pénzbüntetéssel.

Az egyik magyar rendőrségi vezető által, külföldi példa nyomán megálmodott Trafibox nagyjából 80 centi magas fémdoboz körülbelül méteres fémlábazat tetejére rögzítve. Elején, hátulján kis ablakokon itt kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz. Vagy éppen nincs benne semmi.

Ettől nevezhető trükkösnek: az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok és motorosok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz.