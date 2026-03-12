A híres tulajdonos és ritka, megkímélt autó kettőse garantáltan brutális árakat hoz egy árverésen, és ez esetünkben sincs másként. A Gooding Christie’s amerikai aukciósház 2026. március 6-án, a floridai Amelia Islanden rendezett árverésén egy olyan Mercedes-Benz 500E került kalapács alá, amelynek első és egyetlen tulajdonosa Jerry Seinfeld volt. A komikus, író, Porsche-gyűjtő 368 milliárd forintos vagyonának szemmel látható részét autók adják.

stuttgartiaknál a Porsche mérnökei alakították át úgy a W124-es kasztniját, hogy az R129-es Mercedes 500 SL-ből származó V8-as motor egyáltalán beférjen az orrba. A futóművet és a fékrendszert szintén az SL masszívabb komponenseinek felhasználásával hangolták újra.

3 fotó

Vizuálisan a 500E a robusztusabb, tekintélyt parancsolóan szélesített kerékjáratok révén tér el egy mezei W124-estől. A legerősebb szériagyártású 124-es további védjegyei a 16 colos könnyűfém felnik és az első köténybe integrált ködlámpák.

Maga a gyártás is egy logisztikai bravúr volt: a karosszériák és az alkatrészek egy szorosan ütemezett folyamat során ingáztak a Mercedes sindelfingeni üzeme és a Porsche zuffenhauseni összeszerelő sora között. A végső szerelés a híres Rössle-Bau üzemcsarnokban zajlott – ugyanott, ahol egykor a Porsche 959 és az Audi RS2 Avant is napvilágot látott.

A Classic-Analytics adatai szerint Európában egy megkímélt Mercedes-Benz 500E értéke jelenleg akár a 27,1 millió forintot is elérheti. A Seinfeld-féle példány azonban egy teljesen más dimenzió. Egy 1992-es, ráncfelvarrás előtti modellről van szó, a klasszikus 744-es kódszámú ezüst fényezéssel, az M119-es V8-as blokk ebben a korai verzióban 326 lóerőt és 480 Nm maximális forgatónyomatékot ad le.

Nagyjából 3736 kilométert tett meg az autó eddigi története során, mondhatni gyári állapotú. A Gooding Christie’s szakértői előzetesen 60,3 millió és 80,4 millió forint (180 000 – 240 000 dollár) közé lőtték be az 500E értékét. A licitháború során azonban az ár jócskán túlszárnyalta a legmerészebb várakozásokat is. Végül az autót megdöbbentő, 122,3 millió forintos áron ütötték le.

Az extrém alacsony futásteljesítmény és a prominens első tulajdonos eleve magas árat vetített előre; az aukciósház az 500E jó állapotú piaci értékének duplájával számolt. Ám az eladási ár végül a becsült sáv alsó határának is a kétszerese lett.