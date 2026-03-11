Az valószínűleg senkinek sem jelent új információt, hogy a telefonhasználat nehezen összeegyeztethető a vezetéssel. A figyelmet elvonó chatelés, üzenetküldés nagy probléma, de nem csak ez a mobilos tevékenység vonhatja el a figyelmet az útról és a forgalomról. Az amerikai Harvard Medical School kutatói más szemszögből kezdték el vizsgálni a témakört: vannak-e olyan kiszámítható események, melyek a sofőröket telefonhasználatra ösztönzik, ezáltal növelve a balesetek kockázatát?

Kutatásuk során hamar azonosítottak egy ilyen tényezőt:

azokon a napokon többen nyúlnak mobiljukhoz, amikor egy-egy világhírű zenész várt albuma vagy dala megjelenik.

A szakemberek össze is vetették 2017 és 2022 között

a legnépszerűbb zenestreamelő telefonos app, a Spotify hallgatottsági adatait(, mely indikátora a vezetés közbeni mobilhasználatnak)

a napokat, amikor a legtöbb halálos baleset történt az Egyesült Államok útjain

és azokat a napokat, melyeken debütált a tíz legtöbbet hallgatott album, illetve single, vagyis kislemez.

Az adatok összevetéséből több dolog is kiderült. Az egyik az, hogy 15 százalékkal több halálos baleset volt azokon a napokon, amikor egy népszerű dal vagy album megjelent – ezek egyébként kb. 43 százalékkal dobták meg a Spotify forgalmát. A halálozási statisztika már önmagában is dermesztő, az azonban végképp, hogy az is kimutatható volt, kik hunytak el nagyobb arányban.

Az új zenék miatt több fiatal, egyedül utazó és régebbi autót vezető halt meg arányaiban, mint egy átlagos napon. Az életkor – melynél a kutatók 40 éves korhatárt határoztak meg választóvonalként – arra utal, hogy az adott napokon inkább a fiatalok nyúlhattak mobilhoz. A régebbi autóknál a megkülönböztetést az jelentette, hogy van-e a járműben telefontükrözési lehetőség, melynek segítségével elég az érintőképernyőn matatni, és nem a figyelmet jobban elvonó mobilon keresni a hallgatni kívánt muzsikát. Az egyedül utazók megnövekedett aránya szintén beszédes, hisz nincs utas, aki a sofőr helyett elindíthatná a zenelejátszást.

A tanulmány szerzői hozzátették, hogy a nagy zenei megjelenések gyakran péntekre esnek, ami egyébként is egy kritikusabb nap lehet közlekedési szempontból, de a péntekek baleseteinek összehasonlításában is az átlag felett voltak a napok, amikor új dal/album jelent meg.