A probléma az, hogy ez a “csak rápillantás” valójában sokkal hosszabb, mint azt elsőre gondolnánk. Statisztikák szerint egy sofőr átlagosan 3-5 másodpercig pillant le a telefonjára, ami elsőre nem tűnik soknak, de az autó ilyenkor halad tovább.

A kérdés csak az: mennyi az út, amit ilyenkor teljesen vakon teszünk meg?

Tegyük fel, hogy 50 km/h-val haladunk a városban. Ez nagyjából 14 méter másodpercenként. Ha csak 3 másodpercre nézünk a telefon kijelzőjére, máris 42 métert tettünk meg úgy, hogy közben nem figyeltónk az útra. Öt másodpercnél ez 70 méter.

Autópályán, 130 km/h-s tempónál a helyzet még drámaibb: a jármű ekkor körülbelül 36 métert tesz meg másodpercenként.

3 másodperc telefonozás ebben az esteben 108 méter jelent, 5 másodperc pedig 180 méter, ez gyakorlatilag egy futballpálya hossza kétszer.

Egy hazai autós oktató rövid videót is készített a jelenségről:

Ez rendkívül veszélyes magatartás vezetés közben, hiszen bármelyik pillanatban fékezhetnek előttünk, a szomszéd sávból ránkhúzhatják a kormányt, vagy felbukkanhat egy gyalogos. Ilyenkor a reakcióidő túl nagy lesz, mert a kritikus másodperceket (tizedmásodperceket) a kijelző bámulása égette el.

A gond az, hogy vezetés közben a figyelem megosztása nem működik: amikor a szem a kijelzőt nézi, az agy sem az útra koncentrál. Ez nem multitasking, ez teljes vakság az út tekintetében.

A vezetői figyelem ilyenkor „kikapcsol”, és hiába tér vissza a tekintet az útra, az agynak még további 1–2 másodperc kell, hogy újra feldolgozza a forgalmi helyzetet. Ez még több elvesztegetett métert jelent.

Ha szeretnél leszokni a vezetés közbeni mobilozásról, van egy tutti tippünk: