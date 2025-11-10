A magyar sofőrök mindössze 11 százaléka szeret úgy vezetni, hogy közben nem szól semmi a hangszórókból, a többiek rendszerint hallgatnak valamit – közölte az Allianz Hungária, az általa végzett reprezentatív felmérésre hivatkozva. A válaszadók 68 százaléka a vidám, pörgős, élénkítő ritmusokat kedveli, ezzel szemben jóval kevesebben vannak azok, akik koncentrációt segítő (16%) és megnyugtató (17%) zenéket részesítik előnyben.

Mint közleményében a pénzintézet rámutat az autóvezetés közben hallgatott zene tempója és intenzitása közvetlen hatással van a vezetők pulzusszámára, ezáltal pedig vezetési teljesítményüket is befolyásolja.

Egy korábbi kutatásra hivatkozva rámutattak, hogy ez a közlekedésben úgy csapódik le, hogy a 120 BPM feletti tempójú zenét hallgató autóvezetők éberebbek ugyan, ám a magasabb kognitív terhelés (a megnövekedett információfeldolgozás) miatt gyakrabban hibázhatnak vezetés közben, jobban ingadozik a sebességük, gyakoribbak a sávváltások. Ezzel szemben a lassabb, könnyedebb, 60-80 BPM közötti zenére autózók sokkal nyugodtabbak, egyenletesebb tempóban, kiszámíthatóbban és biztonságosabban vezetnek.

Megerősítették ezt a magyar vezetők visszajelzései is. A zenét hallgató magyar sofőrök 29 százaléka számolt be arról, hogy a zene ritmusa hatással volt a vezetésére, közülük a lassú zene hatását kevesebben (37%) érzékelték: többségük (18%) nyugodtabbá vált, és volt (11%), aki azt jelezte vissza azt, hogy jobban viselte a közlekedési környezetet.

A gyors tempójú zene már többekben váltott ki hatást: az erről beszámolók közül minden második válaszadó érezte úgy, hogy energikusabbá, éberebbé, aktívabbá vált tőle. A korábban említett tanulmányban megállapított negatívumokat a magyar sofőrök kevésbé észlelik: viszonylag kevesen veszik észre magukon, hogy a zene hatására gyorsabban vezetnek, könnyebben elterelődik a figyelmük, vagy ingerlékenyebben reagálnak a közlekedési körülményekre.

Azért, hogy felhívja a figyelmet a lassabb zene pozitív hatásaira, az Allianz kampányt indított, a Spotify streamingintelligenciájának felhasználásával. 60-80 BPM közötti dalokból álló lejátszási listákat kínál a világ legnépszerűbb audio-streaming előfizetéses szolgáltatásán belül a hallgató zenei stílusát alapul véve.

A minden Spotify felhasználó számára elérhető Tudatos Tempó szolgáltatás célja a biztonságos vezetési szokások kialakítása és a közúti balesetek számának csökkentése.

