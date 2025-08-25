Világszerte a zenélő utak egyre népszerűbbek, elsősorban közlekedésbiztonsági és turisztikai céllal. Bár pontos, naprakész lista az összes ilyen útról nem létezik, az biztos, hogy Magyarországon is népszerű ez az érdekesség. Legalábbis az arra haladó autósok körében.

Zenélő út Az úgynevezett zenélő út lényege, hogy az aszfalt felső rétegén rovátkolást alakítottak ki, így azon autóval áthaladva különböző magasságú hangok hallhatók, amelyek magassága a barázdák mélységétől és egymástól való távolságuktól függ. A zenélő utak több helyen a megalkotásuk után felszámolták, mert az állandó, azonos dallam őrületbe kergette a helyi lakosokat.

Hazánkban jelenleg három zenélő útszakasz található:

A 67-es főúton a Republic „A 67-es út” című dalának részlete hallható.

A 37-es főúton az „Érik a szőlő, hajlik a vessző” kezdetű népdal csendül fel.

A 21-es főúton az Ismerős Arcok „Nélküled” című számának dallama hallható.

Egyre több út zenél a világban

A dallamok egyszerűek és sokak számára ismertek, a cél hogy a zenélő szakasz ne csak zenei kakafóniának hasson, hanem rögtön azonosítható legyen. Így nem meglepő az oroszok választása a saját zenélő útjukra.

Az M-12-es autópálya 144. kilométerénél csendül fel a világszerte ismert dallam Vlagyimiri területen, Moszkva irányából haladva. Fontos részlet, amely szintén hozzájárul a közlekedési szabályok betartásához: a trükk csak akkor működik, ha az autó nem lépi túl a megengedett sebességhatárt.

Végül pedig jöjjön a zenei mű, amit garantáltan sokan felismernek majd:

Igen, ez a „Kalinka”. Bár sokan népdalnak hiszik, Iván Petrovics Larionov írta 1860-ban. A cím jelentése bangita, ami egy bogyótermésű cserje. A szó csak a refrénben fordul elő.

Ha zenélő útakról van szó, akkor Magyarországot bőven lehagyva Japán a kategória élmenője. Míg országonként általában 1-2 ilyen szakasz található, náluk 37 ilyen szakasz létezik. Persze a japánok ezt is mint sok minden mást maguknak csinálják, és nem a turisták kedvéért. Így a legtöbb dallam ismeretlen a nyugati fül számára: elsősorban a popkultúra – pontosabban az anime és a manga – ismerőinek szólnak.

A Hakoneban, az Ashi-tó melletti út például a Cruel Angel’s Thesis, a népszerű Neon Genesis Evangelion című anime főcímdalát zúgja el, az emelkedő szakaszon pedig a Fujinoyama című, 1910-ből származó japán népdal csendül fel.