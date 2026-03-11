Hérault megye egyik útján a csendőrök egyáltalán nem számítottak arra, amivel szembesültek: egy furcsa „triciklivé” redukálódott autóra a forgalom kellős közepén. A volán mögött egy autós ült, aki úgy vezetett tovább, mintha mi sem történt volna, miközben a járművének egyszerűen már csak három kereke volt – számolt be róla a La Semaine des Pyrénées.

Az autó tempója és úttartása azonnal elárulta, hogy komoly a baj. Közelebbről megnézve jött a felismerés: a negyedik kerék teljesen hiányzott. A kerék hiányában konkrétan a féktárcsa súrlódott az aszfalton, az autó pedig így próbált meg valahogy továbbhaladni.

A jelenetet olyan erős, fémes súrlódó és csikorgó hangok kísérték, amelyektől a környező autósoknak valószínűleg a hátukon is felállt a szőr. A sofőr mindezek ellenére is folytatta az útját. Látva a nyilvánvaló veszélyt, amelyet a vezető saját magára és a többi közlekedőre jelentett, a hatóságok azonnal véget vetettek a hajmeresztő utazásnak, hiszen a jármű már nyomokban sem emlékeztetett egy közlekedésre alkalmas gépkocsira.

Egy másik ügyben egy autópályán lekapcsolt autós – miután elhagyta az egyik kerekét – lazán csak annyit mondott: “Nem akartam autómentőt hívni kevesebb mint 10 kilométer miatt” – idézte az esetet az Ouest-France.

Amikor egy kerék kiszakad, vagy súlyos defekt történik, a továbbhaladás tehát sosem lehet opció. Autópályán vagy autóúton a helyes reflexek pofonegyszerűek. A hatóságok is rendszeresen erre figyelmeztetnek: csak megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak, és egy hosszú utazás előtt – különösen a nyaralási szezon kezdetén vagy végén – minimum a gumikat és a kerekeket ellenőrizzük le.