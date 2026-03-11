A hazai kutakon védett árakkal találkozunk – a 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter, a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatjuk. Mégis ha kitekintünk az országhatáron túlra, azt láthatjuk, hogy az átlagárak még ennél a központilag meghatározott maximumnál is alacsonyabbak lehetnek.

Ilyenkor a határ mentén élőkben joggal merül fel a kérdés: érdemes célba venni a szomszédos országok kútjait egy kattanásig töltött tankért? A kérdésre választ keresve utánaszámoltunk az országos átlagáraknak és a friss árfolyamoknak, hogy kiderüljön: papíron hol spórolhatunk, és hol bukjuk el a nyereséget már az odavezető úton. Az árak a globalpetrolprices.com oldalról származnak, , a forintra váltás az MNB 2026. március 11-i árfolyamával történt.

Van ahol alacsonyabb a piaci ár

Ausztria, Románia és Szerbia a jelenlegi átlagok alapján drágább nálunk, így ezeket az irányokat el is engedhetjük. Marad Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Ukrajna. A számításhoz egy teljesen átlagos fogyasztást vettünk alapul, benzines esetén 7, dízelnél 6 l/100 km átlaggal számítva, nagyvonalúan az egyéb költségeket kihagyva az egyenletből.

Benzines fronton a legnagyobb haszonnal kecsegtető és könnyen elérhető országok: Szlovákia és Szlovénia. A két szomszédos állam holtversenyben vezet (1,47 euró/liter, kb. 571 Ft), ami nagyjából 24,5 forintos árelőnyt jelent a hazai 595 forintos plafonhoz képest. Horvátországban picit kisebb a fór (1,48 euró/liter, kb. 574 Ft), míg Ukrajnában papíron méretes a szakadék (kb. 536 Ft/liter).

Egy 40 literes tanknál ez kb. 979 Ft, 50 liternél 1223 Ft, 60 liternél 1468 Ft megtakarítás. Vagyis nagyjából 25-30 kilométeres oda-vissza úttal lehet pár száz forintot fogni egy tank benzinnél, ha ügyesek vagyunk.

Ukrajna a határátlépés miatt kiesik már a befektetett idő, a várakozás alatt elfüstölt üzemanyag is semlegesíti az árkülönbözetet.

A 615 forintos hazai dízelplafon mellett a gázolajosok leginkább Szlovákiában tudnak spórolni. Szlovéniában a dízel 1,53 euró/l, vagyis kb. 594 Ft/l, Horvátországban pedig hasonló a helyzet.

A dízel itt 1,47 euró (kb. 571 Ft), ami combos, 44,5 forintos literenkénti előnyt jelent. Az árkülönbség 40 liternél 1779 Ft, 50 liternél 2223 Ft, 60 liternél 2668 Ft lehet szigorúan az átlag árakkal számolva.

Tehát a jelenlegi helyzet vegyes képet fest: a környező országokban a piaci ár is lehet alacsonyabb, mint a hazai védett ár, de ezért kimenni tankolni már nem túl nagy üzlet. Kisebb tankkal rendelkező benzines autónál 10-18 kilométernél, dízelnél (a szlovák határ mellett) maximum 30 kilométernél húzódik az a lélektani és fizikai határ, ahonnan még nullszaldósra vagy pár száz forintos pluszra jön ki a mutatvány.

Egyre több üzemanyagot ér az átlagos fizetés?

Az árak és azok hatása a társadalomra nagyon összetett, és egészen más megvilágításba kerülnek ha a szigorú matematikai szemszögből tekintünk rájuk. Drága most a 600 forint körüli üzemanyag? 2024-ben március hónapban 638 forint volt a gázolaj literenkénti ára, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2024 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélkül számított nettó mediánkeresete 354 500 forint volt. Így gyors osztással kijön, hogy a medián bért kereső magyar autós 555 liternyi gázolajat tudott vásárolni két éve.

Ha a februári medián bért, 417 900 forintot vesszük alapul, akkor látszik, hogy még 638 forintos átlagárnál is 655 literre elég ez a pénz, jóval többre, mint két éve, amikor szóba se került ársapka, védett ár, és egyéb központi beavatkozás.