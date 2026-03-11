Egy igazán furcsa parkolásról készült videó Kínában. Látszólag az egyik utas méregeti a láthatóan szűk parkolóhelyet, széttárt kézzel nézi befér-e autója. Az ilyen videók általában katasztrófával érnek véget, vagy végtelen ideig tartó bénázással zárulnak, de ez a videó tényleg meglepő eredménnyel zárul.

Az autó ugyanis hiba nélkül beparkol a szűk helyre, szinte pár milliméterre a faltól és a másik autótól.

A legnagyobb meglepetés, hogy mindezt a Luxeed R7-es teljesen magától, üres utastérrel vitte véghez, a sofőr beavatkozása nélkül.

Luxus SUV – Luxeed R7

A Huawei és a Chery közös gyermeke, a Luxeed R7. Ez egy prémium, kupés vonalvezetésű SUV, amely papíron és a valóságban is nagyon komoly számokkal támadja a piacot. Az autó nem véletlenül nehezen fér be: 4,95 méter hosszú, és majd két méter széles. A majdnem három méteres tengelytáv tekintélyes belső helykínálatot garantál, amit egy gigantikus, alaphelyzetben 837 literes (az ülések lehajtásával 2130 literig bővíthető) csomagtartó, valamint egy 52 literes első csomagtartó, azaz „frunk” tesz teljessé.

Tisztán elektromos (BEV) és hatótávnövelős (EREV) verzióban is elérhető 292-496 lóerős teljesítményszintekkel, az elektromos hajtás lelke a Huawei „Giant Whale” (Óriás Bálna) 800V-os architektúrája, valamint a CATL által szállított modern akkucsomagok. A kapacitás 82 kWh a belépő és közepes modellekben, illetve 100 kWh a csúcsverziókban.

Érdekes a hatótávnövelő benzinmotorral szerelt kivitel, amiben egy 1,5 literes, turbós (115 kW / 154 LE) benzinmotor dolgozik. Ehhez egészen nagy, 36 kWh vagy 53,4 kWh akkumulátor csatlakozhat, amivel 1600 kilométer feletti hatótáv is elérhető.