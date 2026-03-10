Az internet néha olyan autókat dob elénk, amelyeknél az ember percekig csak pislog. A képeken látható, meglehetősen…sajátos ízlésvilágú ZAZ pontosan ebbe a kategóriába tartozik.

A sokkhatás már az első pillanatban megérkezik: az apró szovjet kisautó ajtajai felfelé nyílnak, mintha legalábbis egy sirályszárnyas Mercedes próbálna kiszabadulni a kasztniból. Ez még önmagában talán elmenne egy merész tuningkísérletnek, de a meglepetések sora itt még messze nem ér véget.

Amint bepillantunk az utastérbe, jön a következő gyomros: de inkább nézd meg.

Galéria

4 fotó

Jó eséllyel még a Need for Speed: Underground rajongói között is akadna néhány ember, aki szerint ez már egy kicsit sok. Az biztos, hogy a klasszikus, 1960-es években gyártott, 27 lóerős, léghűtéses ZAZ-965 Zaporozhets ritkán kap ekkora figyelmet.

De nem ez az egyetlen ZAZ, amivel elbántak: