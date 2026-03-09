A németországi utakon – ahol a híresen sűrű táblarengetegben sok magyar sofőr is megfordul – autózva különösen sok ilyen érdekes jelzéssel találkozhatunk. Bár a KRESZ (kinti megfelelője az StVO) alapvető, forgalomszabályozó tábláit mindenkinek fejből kell tudnia, a közterületeken megbúvó speciális jelzések sokszor csak a szakembereknek szólnak.

Míg a különféle kék, zöld vagy piros-fehér közműjelző táblákkal nálunk, Magyarországon is lépten-nyomon összefuthatunk, külföldön létezik egy sokkal ritkább, fehér alapú kis tábla, amelyen mindössze egy átmérő-szimbólum és egy szám áll. Lássuk, mit is jelent ez pontosan!

A szóban forgó jelzés rendkívül puritán, leggyakrabban csak ennyi olvasható rajta: Ø 300 vagy Ø 400.

A legkézenfekvőbb magyarázat egyben a helyes is: a felirat egy cső milliméterben megadott átmérőjét jelöli. De miért van erre szükség az út szélén?

Ezek a csövek a fő- és mellékutak mentén húzódó vízelvezető árkok kritikus elemei. Elsődleges feladatuk, hogy a környező területekről és magáról az aszfaltról lezúduló esővizet összegyűjtsék, majd biztonságosan elvezessék a közcsatornákba vagy a közeli vízfolyásokba.

A tábla hajszálpontosan megmutatja az útburkolat alatt vagy az árokban futó csővezeték helyzetét, ha a vízelvezetőt eltömíti a falevél, a sár vagy az útszéli szemét, az útkarbantartók a jelzés alapján hosszas keresgélés nélkül, azonnal megtalálják és kitisztíthatják azt.

Ezen árkok és elvezetőcsövek hiányában (vagy eltömődése esetén) egy-egy kiadós felhőszakadás percek alatt összefüggő kis folyó alakulnak ki a nagy forgalmú utakon. Ahol pedig megáll a víz, ott drasztikusan megnő a lehetősége a tapadásvesztésnek, azaz aquaplaning jelenségnek. Ilyenkor a gumiabroncsok elveszítik a kapcsolatot az úttesttel, és a legmodernebb asszisztensrendszerekkel felszerelt autó is tehetetlen hajóként sodródik tovább.