Hivatalosan 1963-ban mutatták be a Trabant 601-est, és majdnem három évtizeden át gyártották, így nem csoda, hogy egy korszak jelképévé vált a keletnémet, műanyagba csomagolt négykerekű. Manapság nem lehet nem nosztalgiával visszagondolni a fennmaradt példányokra, bár még mindig vannak páran, akiknek mindennapjaiban ma is aktív szerepet játszik ez az autó.

Köztük biztosan vannak egészen fanatikus Trabant-rajongók is. Más magyarázata nem lehet annak, hogy elkészültek az alábbi képeken látható bútorok, melyekbe a Facebook piacterén, a Marketplace-en botlottunk.

A képre kattintva galéria nyílik!

6 fotó

A budapesti hirdető két kanapét, valamint egy grillt kínál csomagban 450 ezer forintért. A termékek használtak, mely látszik is rajtuk, azonban egyik sem menthetetlen, egy rajongó láthat bennük értéket.

Egyben a Trabantok akár még többet érhetnek: 2024-ben az átlagáruk 1 151 000 forint volt a hazai használt piacon.