Az idősebb korosztály mindig is népszerű célpont a rosszfiúk körében, amikor könnyű pénzkereseti lehetőségről van szó. Némi megtévesztéssel és megvezetéssel sok pénzt kerestek a bűnözők például a híres unokázós csalásokkal, de gyakori, hogy valamilyen szolgáltató emberének adják ki magukat a csalók a pénz reményében, arra hivatkozva, hogy valami elromlott.

Utóbbit emelték most új szintre, erről ír egy francia lap. La Plaine-sur-Mer településén ugyanis egy 80 éves nőt próbált meg valaki úgy átverni, hogy előbb egy kedves szomszédnak adta ki magát, majd a beszélgetést hamar egy számára kedvező irányba terelte. Miután az álszomszéd az idős hölgy hogylétéről érdeklődött, kiszúrta a kertben parkoló autót, melyről távolról, ránézésre megállapította, hogy valamilyen műszaki hibája lehet.

A “kedves” szomszéd ekkor ajánlotta fel segítségét a szerelésben, azzal a céllal, hogy megkapja a jármű kulcsát. Célja annyira tiszta és nem mellékesen nyilvánvaló volt, hogy ebben az esetben a néni fejében is jelzett a néma riasztó, így a kísérlet kudarcot vallott, az autó pedig maradt jogos tulajdonosánál.

Az ügy eljutott a francia rendőrségig is, akik azt tanácsolták, soha ne engedjünk be idegeneket a lakásba, házba, kertbe, szükség esetén pedig kérjék, hogy azonosítsák magukat valamivel az érkezők – ezt az igazi szolgáltatók emberei gond nélkül megteszik. Ha felmerül az átverés legkisebb gyanúja is, érdemes azt mihamarabb jelezni a hatóságoknak, tették hozzá.