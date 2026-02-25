Ezúttal a Volkswagen kényszerült hivatalos figyelmeztetést kiadni, miután több európai országban is megjelentek olyan, a márka arculatát és nevét illegálisan használó használtautó-hirdetési oldalak, amelyek valójában nem létező járműveket kínálnak eladásra. A gyanútlan vevők a piaci ár alatt hirdetett, vonzó modellek láttán utalják el a vételárat vagy a foglalót, ám az autók természetesen sosem érkeznek meg.

A VW közleménye elsősorban a német, osztrák és svájci piacot érinti. A gyártó tájékoztatása szerint:

„Németországban, Ausztriában és Svájcban jelenleg különösen alacsony áron kínálnak használt Volkswagen modelleket. Ezek célja a potenciális ügyfelek lépre csalása és a fizetési folyamat elindítása nem létező járművekért.”

A vállalat hangsúlyozta, hogy ezek az oldalak hamis e-mail-címeket, telefonszámokat és bankszámlaszámokat használnak a hitelesség látszatának fenntartásához. A Volkswagen nyomatékosan kéri, hogy aki áldozatul esett a csalásnak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Ismerős recept, globális probléma

Nem ez az első eset, hogy a márkák ilyen típusú visszaélésekkel szembesülnek. Alig egy éve az Egyesült Államokban, Wisconsin államban adtak ki hasonló riasztást. A forgatókönyv mindenhol ugyanaz: a csalók hivatalos márkakereskedésnek adják ki magukat, professzionális weboldalt vagy közösségimédia-profilt építenek, ahol valódi autókról készült katalógusfotókat és létező telephelyek adatait használják fel.

A német gyártó 2025 közepén már kiadott egy kísértetiesen hasonló figyelmeztetést ugyanebben a régióban, de korábban a Mercedes és az Audi nevével is visszaéltek már hasonló módon.

A tanulság egyértelmű: a csalók módszerei egyre profibbak, így a vásárlóknak minden eddiginél óvatosabbnak kell lenniük. Ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, az az esetek többségében valóban nem az.