A fekvőrendőrök célja minden esetben a forgalom lassítása. Leggyakrabban a forgalomlassítás célja is egyezik: túl gyorsak a közlekedők az adott területen, és szeretnék azt biztonságosabbá tenni. Ez egy viszonylag hatékony, jól bevált módszer, a fizikai akadályt lényegében kicselezhetetlen.

Lehetnek viszont olyan helyzetek, amikor a fekvőrendőrt nem azért helyezik el, hogy közlekedésbiztonsági szempontból megfelelően alacsonyra csökkentsék a tempót. Jó példa erre az Uniqscan rendszere, ahol az aszfaltra helyezett sárga huplik csak azért kellenek, hogy

egy kamera megfelelően szemügyre vehesse az autót.

A biztonságtechnikai termékeket gyártó cég kifejlesztett egy olyan rendszert, mellyel pillanatok alatt ellenőrizhető a járművek alváza. Az akár mobil állomásként is használható szett leegyszerűsítve egy hagyományos kamerából, egy, az aszfaltra helyezett képfelvevőből, valamint egy számítógépes szoftverből áll, mely rendszám alapon a járműhöz párosítja az annak alsó részéről készített képet.

Egy ilyen megoldás a hétköznapi közlekedők életét nem érinti, azonban a hatóságok dolgát leegyszerűsíti például határellenőrzéseknél. A földön lévő kamera, valamint a mellé felszerelt világító egység segítségével gyorsan és jól feltérképezhető minden felette áthaladó jármű alsó része, így könnyebben lebuknak azok, akik valamilyen illegális anyagot szeretnének csempészni A-ból B-be. A rendszer üzembiztosan 45 km/óráig készít használható képeket, és még a 40 tonnás nagyvasak sem kottyannak meg neki egy-egy áthaladásnál.

Adott esetben a szoftver ki is egészíthető idegen anyagokat felismerő klienssel is, mely igénybe veszi a mesterséges intelligencia segítségét, így nem kell mindig egy emberi operátornak meredten figyelni, milyen furcsaságok bukkannak fel a járművek alján. Extra lehetőségként még az is elérhető, hogy a járműveket szemből fotózó kamerával a sofőrt is felismertessék, aki ezek után bármivel is utazzon, minden esetben fennakadhat az ellenőrzésen.