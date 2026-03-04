Sok autós nem tudja, mit jelöl a 181-es kód a jogosítvány hátoldalán – ha az belekerül -, pedig elég fontos dologról ad tájékoztatást. Főleg a fiatal és/vagy kezdő sofőröket érintheti kellemetlenül, ha a vezetői engedélyébe szerepel ez a kód, ugyanis ez azt mutatja, hogy “Kezdő vezetői engedély” minősítését meghosszabbították.

Ez azokkal fordul elő, akik a jogosítvány megszerzését követő két évben – eddig van ugyanis érvényben a kezdő jogsi státusz – olyan közlekedési szabálysértést vagy bűncselekményt követnek el (például súlyos balesetet okoznak), ami miatt eltiltják őket a vezetéstől, vagy összegyűjtenek 18 büntetőpontot, és ezért bevonják a jogosítványukat – írja a Közlekedéstudományi Intézet.

Ha lejárt a fentiek miatt kiszabott eltiltásuk, elvégezték az utánképzést, visszakaphatják az okmányukat, de ekkor már benne lesz a 181-es kód és a dátum, hogy meddig minősülnek továbbra is kezdő vezetőknek.

Amennyiben a meghosszabbított kezdő vezetői időszakuk alatt elkövetnek egy újabb, a jogosítvány elvételével járó szabályszegést, kezdhetik elölről a jogosítványszerzést. Újra el kell menniük elméleti és gyakorlati képzésre, és újra kell vizsgázniuk mindenből.

Mit jelent a “Kezdő vezetői engedély”? A kezdő vezetői engedély a jogosítvány megszerzésétől számított két évig tart. Ez idő alatt: Pótkocsi vontatása: „B” kategóriával 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsi nem vontatható, kivéve a Magyar Honvédség járműveit.

Utasszállítás: Motorral („AM”, „A”, „A1”, „A2” kategóriák) tilos utast szállítani.

Milyen kódok vannak még a jogosítványban?

Egészségügyi feltételekhez kötött vezetés:

01.01 – A sofőr csak szemüveggel vezethet.

01.06 – A sofőr csak kontaktlencsével vezethet.

Egyéb hasonló kódok jelezhetik, ha valaki csak hallókészülékkel, művégtaggal vagy protézissel vezethet.

Jármű átalakítására vonatkozó kódok:

10.04 – Átalakított sebességváltó szükséges a járműben.

25.04 – Kézi működtetésű gázpedál van az autóban (és csak az vezetheti, akinek ez szerepel a jogosítványában).

40.14 – Egy kézzel működtethető, átalakított kormányrendszer.

Itt fontos megjegyezni, hogy esetlegesen használt autó vásárláskor jó ismerni ezeket a jelzéseket és tudni, mi mit jelent. Ha az eladó azzal dicsekszik, hogy az autóba kézi működtetésű gázpedál is van, jó, ha a vevő tisztában van azzal, hogy ő azt az autót csak akkor vezetheti, ha a jogosítványában szerepel a járműkategória piktogramja mellett megtalálható 25.04. kód. Ha nincs kód, az olyan, mintha jogosítványa sem lenne. Azaz, engedély nélküli vezetésért eljárás indulhat a sofőr ellen, ha olyan átalakított autó volán mögött találják vezetés közben, amit ő a jogosítványa alapján nem vezethetne.

Vezetési korlátozások:

61 – Csak nappal vezethet (napkelte után 1 órával – napnyugta előtt 1 óráig).

62 – Csak meghatározott területen belül vezethet.

63 – Utasok nélkül vezethet.

67 – Nem hajthat fel autópályára.

Speciális feltételek:

69 – Csak alkoholszondás indításgátlóval (alkohol-interlock) felszerelt járművet vezethet.

Sebességváltóra vonatkozó korlátozás

78 – Csak automata váltós autót vezethet (aki automatán tanult és vizsgázott).

Sokan nem tudják, nemcsak az Egyesült Államokban kell külön vizsgát tenni ahhoz, hogy manuális váltós autót is vezethessen az, aki automatán tanult. Ez Magyarországon is így van. Aki automata váltós autón tanult meg vezetni és azon is vizsgázott, annak a jogosítványában a B kategória mellett a 78-as kódot rögzítik, ami annyit tesz, „automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva”.