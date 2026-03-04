Az alábbi örült projektet a közösségi médiában Backfire Brad néven ismert csapat jegyzi, akik valószínűleg elkészítették a valaha volt legmenőbb limuzint.

A Drift Limo alapja egy 2000-es évek közepéről származó Mercedes-Benz W210 E-osztály limuzin, amely eredetileg arra készült, hogy luxuseseményekre vagy éppen szalagavatókra, legény- és leánybúcsúkra szállítson utasokat.

A motorháztető alatt viszont már korántsem a gyári dízelmotor dolgozik (az nem derült ki, hogy pontosan milyen volt eredetileg), hanem egy 6,0 literes Corvette-V8, amelyre két hatalmas turbófeltöltőt szereltek.

Az eredmény: több mint 1000 lóerő.

A turbók mérete pedig tényleg brutális, nagyjából akkorák, mint egy emberi fej. A kipufogók egyenesen a motorháztetőn keresztül bújnak ki, a hosszú karosszéria pedig driftelés közben egészen abszurd látványt nyújthat. Nem éppen az a jármű, amellyel elegáns fekete nyakkendős eseményre érkezik az ember.

A különleges limuzin idén egy egészen extrém rendezvényen is feltűnt. A német Ice King Battle nevű esemény tulajdonképpen egy gyorsulási verseny – csakhogy nem aszfalton. A pálya egy jeges, havas sípálya.

A versenyzőknek egyszerű a feladatuk: padlógáz, és addig nem szabad felengedni a pedált, amíg fel nem érnek a hegy tetejére.

A Drift Limo ehhez szöges téli gumikat kapott, hogy legyen némi tapadása. A limuzint állítólag mindössze négy hónap alatt építették meg és az építés minősége, a teljesítmény és az abszurd alapötlet együtt valami egészen egyedi kombinációt ad. Ha egyszer tényleg elvisznek valakit ezzel egy VIP-eseményre, az érkezés biztosan emlékezetes lesz.