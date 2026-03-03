Technikailag persze nem is egy Mercedesről beszélünk, hanem a francia repülőgépgyártó óriás az Airbus üzleti helikopterekkel foglalkozó részlegének (ACH) ACH145-ös forgószárnyasáról. A két márka azonban ismét összefogott, és megalkották az ACH145 Mercedes-Benz Editiont, garantálva, hogy a topmenedzserek minden átmenet nélkül ülhessenek át a Mercedes-apartmanjukból a négykerekű Mercedesükbe, onnan pedig ebbe a repülő verziüba.

Repülő elnöki tárgyaló, pazar anyagokkal

A kabinba lépve azonnal egy EQS vagy egy Maybach tanulmányautó hamisítatlan hangulata fogad. Az utasokat körbe ölelő dizájnt harmonizáló varrásokkal ellátott, formatervezett ülések és olyan valódi, prémium anyagok dobják fel, mint a finom bőr, a fából készült padló vagy a hűvös tapintású fém dekorelemek. Ez egy igazi repülő elnöki tárgyaló.

9 fotó

A megrendelők hatféle belső dizájntéma közül választhatnak (Atlas, Meteor, Phoenix, Zenith, Polaris és Solaris), de lehetőség van teljesen egyedi kialakításra is, ha például az utasteret a tulajdonos jachtjának színvilágához kell igazítani. A 4-8 személyes kialakítás között variálható utastérben okos tárolórekeszek lapulnak az ülések között, elöl és hátul pedig elegánsan beépített szekrényeket találunk.

A gép maga 254 km/órás utazósebességgel akár 4 órán keresztül is képes a levegőben maradni, az Airbus legújabb, ötlapátos, ikermotoros H145-ös rendszerével.

A luxushelikopter nem véletlenül São Paulóban, a világ egyik “helikopteres fővárosában” debütált, a két gyártó ráadásul nem is most dolgozik együtt először. A partnerség egészen 2010-re nyúlik vissza, és azóta a korábbi, Mercedes-stílusú ACH145-ösből már 26 példány talált gazdára.

Bár a vállalat egyelőre nem közölt hivatalos árakat, a korábbi modellekből kiindulva jóval több mint 10 millió dollárt, vagyis nagyságrendileg 3,6 milliárd forintot kell majd letenni érte az asztalra.