Minden egyes autómárka szeret büszkélkedni a történetével és az általuk elért mérföldkövekkel. Ebben merültünk most el a Vezessnél, és készítettünk nektek egy olyan tesztet, ami a maga módján formabontó. Itt ugyanis nem csak az számít, hogy jól válaszolj, hanem az is, hogy minél előbb.

A feladat egyszerű: látsz egy állítást, majd meg kell válaszolnod, szerinted melyik autómárkára igaz. Helyes válasz esetén több pont jár, rossz válasznál azonban jön az újabb segítség, de már az elérhető pontok száma is csökken. Fontos, hogy játékunkban az idő nem tényező, nyugodtan gondold át a választ, mielőtt továbblépsz.

Ha készen állsz, kattints az Indítás gombra!

